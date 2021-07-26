В Англии обнаружили метеорит, существовавший еще до образования планет

Если ученые смогут подтвердить наличие в нем аминокислот, результаты исследования смогут открыть новую информацию о том, как ранняя геохимия Солнечной системы заложила основу для жизни.

Космический объект был найден в Глостершире Дереком Робсоном — директором отдела астрохимии в Восточно-Английской организации астрофизических исследований (EAARO). По данным Университета Лафборо, метеорит находился в отпечатке от подковы, оставленным в поле, пишет Space.com.

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Разрушающийся кусок камня, является редким метеоритом, относящимся к самым ранним временам существования Солнечной системы, датируемым примерно 4,6 миллиарда лет назад.

Космический объект представляет собой углеродистый хондрит, редкую категорию, которая составляет всего 4-5% метеоритов, встречающихся на Земле. Эти метеориты происходят из пояса астероидов между Марсом и Юпитером и образовались еще в самом начале истории Солнечной системы.

Интересно, что они часто включают органические, или углеродсодержащие соединения, в том числе аминокислоты, из которых состоят основные строительные блоки жизни. В связи с этим у экспертов возник вопрос, не содержат ли эти метеориты подсказки о том, как живые существа впервые появились в Солнечной системе.

В отличие от других космических обломков, этот кусок камня не выдержал сильных столкновений и интенсивного нагрева, связанных с созданием планет и спутников Солнечной системы.

[ + – ] При большом увеличении с помощью электронного микроскопа в метеорите видны сферические минеральные шарики, называемые хондрами.

"У нас есть редкая возможность изучить кусочек нашего первобытного прошлого", — отметил исследователь Шон Фаулер из Университета Лафборо.

Камень небольшой, угольного цвета и хрупкий, похож на кусок крошащегося бетона. По словам Фаулера, метеорит в основном состоит из минералов, таких как оливин и филлосиликаты, а также других минеральных включений, называемыми хондрами.

"Его состав отличается от всего, что можно найти на Земле. Он не похож ни на один другой найденный нами метеорит, возможно, в нем содержатся какие-то ранее неизвестные химические вещества или физические структуры, никогда ранее не встречавшиеся в других зарегистрированных образцах метеоритов", — сказал Фаулер.

Исследователи из Университета Лафборо и EAARO используют электронную микроскопию для изучения поверхности метеорита с точностью до нанометра (миллиардной доли метра), а также методы, называемые инфракрасной спектроскопией и рентгеновской дифракцией, которые позволяют им углубиться в химическую структуру минералов в метеорите.

Если команда сможет подтвердить наличие аминокислот в образце, результаты исследования смогут открыть новую информацию о том, как ранняя геохимия Солнечной системы заложила основу для жизни. Исследование метеорита все еще находится на начальной стадии.

"На данном этапе мы многое узнали об этом космическом объекте, но едва коснулись его поверхности", — заключила Сэнди Данн, химик из Университета Лафборо.