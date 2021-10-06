Операции без шрамов и боли с выпиской через одни сутки – это возможно!

Сегодня мы задаем вопросы заведующему хирургу медицинского центра "АЦМД-МЕДОКС" Аммар Мохамаду

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Вопрос: Что можно сказать о развитии хирургии в целом?

Ответ: Раньше все оперативные вмешательства проводились лапаротомическим доступом, иными словами через разрез. При этом восстановительный период протекал более длительно и тяжело. Полностью человек мог восстановиться за несколько месяцев. Затем на смену пришла другая методика – лапароскопия. Это когда через небольшое нарушение целостности кожных покровов проводится операция с помощью специального прибора лапароскопа, восстановление достаточно быстрое. Развитие хирургии не останавливается ни на минуту и в будущем будет микро нарушение целостности кожных покровов и минимальное нахождение в центре.

Вопрос: Что вы используете в своей практике?

Ответ: Современный мировой опыт стараемся сразу внедрять. В своей ежедневной практике используют малотравматичные методики оперативного вмешательства: лапароскопию, гистерорезектоскопию, ЛОР-эндоскопию, используем бесшовное "сваривание" сосудов с помощью технологии LIGASURE, в работе используем лазер и многое другое.

Вопрос: Возможны ли объемные хирургические операции без применения "скальпеля"?

Ответ: Да, но, конечно же, зависит от ситуации. Был один случай, когда нужна была операция девушке. Обнаружили большую опухоль (по гистологии – доброкачественная) малого таза. Важно было сохранить эстетически красивый вид, не использовать большие разрезы. Операция длилась 3,5 часа, была непростой, но нашей команде удалось удалить опухоль лапароскопическим методом (всего несколько проколов). Объем кровопотери был до 100 ml, в удивительное время живем. Клиента выписали на вторые сутки. А на пятые сутки пациент уже работала.

Вопрос: Какие операции невозможно выполнить с помощью проколов или малотравматичным методом?

Ответ: Абсолютных противопоказаний к плановой лапароскопии не существует. Но есть факторы риска, влияющие на сложность операции и прогноз. Например, ожирение. При ожирении все аспекты лапароскопии становятся более рискованными. Сложнее правильно расположить инструмент, приходится прибегать к специальным методам, выше риск кровотечения из брюшной стенки, так как трудно обнаружить сосуды. Также к факторам риска относятся сердечно-сосудистые заболевания и патологии легких, нарушения свертываемости крови, грыжа передней брюшной стенки или диафрагмы. В нашей практике был случай, когда в ходе операции выяснилось злокачественное происхождение новообразования и из-за больших размеров, а также специфики расположения, нам пришлось прибегнуть к лапаротомии.

Вопрос: Каковы на Ваш взгляд ожидания пациента, которому необходима хирургическая помощь?

Ответ: Хирургия может быть ургентная и плановая. Если человеку необходима помощь чем быстрее, тем лучше, тогда он хочет избежать любых ожиданий и побыстрее быть прооперированным, чтобы не получить осложнений и скорее выздороветь. Любая подготовка к операции занимает разное количество времени. Если все делать слаженно и оперативно, тогда и времени тратится минимум.

В случае планового оперативного вмешательства, пациент хочет получить качественную медицинскую хирургическую помощь, при этом находиться в комфортных условиях с внимательным и сочувствующим персоналом. Даже цена услуги не настолько важна, как отношение и условия пребывания. Очень важно, чтобы строго выдерживались условия асептики и антисептики, правильно обрабатывался инструментарий, было сопровождение пациента в до- и послеоперационном периоде и многое другое.

Вопрос: Какой маршрут пациента в Вашей клинике?

Ответ: В нашем медицинском центре пациенты могут пройти полный цикл – от диагностики до успешного лечения и послеоперационного наблюдения. Сначала вы приходите к нам на прием, мы тщательно изучаем анамнез, подбираем оптимальные методы диагностики, подтверждаем диагноз, и только потом приступаем к лечению. После оперативного вмешательства пациенты находятся под круглосуточным контролем в нашем стационаре или в телефонном режиме. Лапароскопия – это действительно операция одного дня, после которой можно сразу же отправляться домой, ни о чем не беспокоясь.