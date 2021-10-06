Операції без шрамів та болю з випискою за одну добу - це можливо!

Сьогодні ми ставимо питання завідувачу хірургу медичного центру "АЦМД-Медокс" Аммар Мохамаду

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Питання: Що можна сказати про розвиток хірургії в цілому?

Відповідь: Раніше всі оперативні втручання проводились лапаротомічним шляхом, іншими словами — робили розріз. При цьому відновлювальний період протікав довше й важче. Повністю людина могла відновитися за кілька місяців. Потім на зміну прийшла інша методика — лапароскопія. Це коли через невеличке порушення цілісності шкірних покривів виконується операція за допомогою спеціального приладу — лапароскопа. Відновлення тканин при такому методі досить швидке. Розвиток хірургії не зупиняється ні на хвилину, і в майбутньому буде мікропорушення цілісності шкірних покривів та мінімальне перебування у центрі.

Питання: Що ви використовуєте в своїй практиці?

Відповідь: Ми намагаємося відразу впроваджувати сучасний світовий досвід. У своїй щоденній практиці використовуємо малотравматичні методики оперативного втручання: лапароскопію, гістерорезектоскопію, ЛОР-ендоскопію, використовуємо безшовне "зварювання" судин за допомогою технології LIGASURE, в роботі використовуємо лазер тощо.

Питання: Чи можливі об'ємні хірургічні операції без застосування "скальпеля"?

Відповідь: Так, але ж, звичайно, залежить від ситуації. Був один випадок, коли дівчині потрібна була операція. Виявили велику пухлину (по гістології — доброякісна) малого таза. Важливо було зберегти естетично гарний вигляд, не використовувати великі розрізи. Операція тривала 3,5 години, була непростою, але нашій команді вдалося видалити пухлину лапароскопічним методом (всього декілька проколів). Обсяг крововтрати був до 100 ml, в дивовижний час живемо. Дівчину виписали на другу добу. А на п'яту добу пацієнтка вже працювала.

Питання: Які операції неможливо виконати за допомогою проколів або малотравматичним методом?

Відповідь : Абсолютних протипоказань до планової лапароскопії не існує. Але є фактори ризику, які впливають на складність операції та прогноз. Наприклад, ожиріння. При ожирінні всі аспекти лапароскопії стають більш ризикованими. Складніше правильно розташувати інструмент, доводиться вдаватися до спеціальних методів, вище ризик кровотечі з черевної стінки, бо важко виявити судини. Також до факторів ризику відносяться серцево-судинні захворювання та патології легенів, порушення згортання крові, грижа передньої черевної стінки або діафрагми. На нашій практиці був випадок, коли під час операції з'ясувалося новоутворення злоякісного походження. Через його великі розміри та специфіку розташування нам довелося вдатися до лапаротомії.

Питання: Які на Ваш погляд очікування пацієнта, якому необхідна хірургічна допомога?

Відповідь: Хірургія може бути ургентна та планова. Якщо людині необхідна якнайшвидше допомога, тоді вона хоче уникнути будь-яких очікувань та швидше бути прооперованою, щоб не отримати ускладнень й швидше одужати. Будь-яка підготовка до операції займає різну кількість часу. Якщо все робити злагоджено і оперативно, тоді і часу витрачається мінімум.

У разі планового оперативного втручання пацієнт хоче отримати якісну медичну хірургічну допомогу, при цьому перебувати в комфортних відносинах з уважним і співчутливим персоналом. Навіть ціна послуги не настільки важлива, як відношення та умови перебування. Дуже важливо, щоб строго витримувалися умови асептики та антисептики, правильно оброблявся інструментарій, був супровід пацієнта в до- і післяопераційному періоді тощо.

Питання: Який маршрут пацієнта у Вашій клініці?

Відповідь: В нашому медичному центрі пацієнти можуть пройти повний цикл — від діагностики до успішного лікування та післяопераційного спостереження. Спочатку ви завітаєте до нас на прийом, ми ретельно вивчаємо анамнез, підбираємо оптимальні методи діагностики, підтверджуємо діагноз, і тільки після — приступаємо до лікування. Після оперативного втручання пацієнти знаходяться під цілодобовим контролем в нашому стаціонарі або у телефонному режимі. Лапароскопія — це дійсно операція одного дня, після якої можна відразу ж відправлятися додому, ні про що не турбуючись.