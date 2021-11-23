Во всех мрачных деталях. Хаббл запечатлел рождение новой звезды (фото)

Космическому телескопу удалось сделать снимок протозвезды J1672835.29-763111.64. благодаря специальным инфракрасным приборам.

Примерно в 400-600 световых годах от нас, в созвездии Хамелеона, большой комплекс облаков превращается в звезды. В астрономии это явление называется комплексом в Хамелеоне и представляет собой огромный регион из облаков газа и пыли, в котором находится множество новорожденных звезд, пишет Science Alert.

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Если внимательно присмотреться с помощью соответствующих инструментов, в этой области можно также увидеть протозвезды — звезды, находящиеся в процессе формирования.

Предметом новой фотографии Хаббла является протозвезда, названная J1672835.29-763111.64. Она находится в туманности IC 2631.

Формирование протозвезд

Звезды образуются в холодных, плотных облаках межзвездного молекулярного газа. Однако этот газ распределен неравномерно, так как более плотные сгустки могут формироваться из-за звездного ветра, который сжимает облака газа.

[ + – ] Изображение протозвезды J1672835.29-763111.64. крупным планом

Когда плотность достаточно высокая, эти сгустки разрушаются под действием собственной гравитации, образуя вращающуюся протозвезду. Во время вращения протозвезды, находящийся вокруг нее материал в облаке образует диск.

Этот диск закручивается в формирующуюся звезду, притягиваемый ее усиливающейся гравитацией, которая растет по мере того, как протозвезда набирает массу.

По мере роста протозвезда производит мощный звездный ветер, а материал, который в нее попадает, начинает взаимодействовать с ее магнитными полями. Он протекает по линиям магнитного поля к полюсам, где его выбрасывает в космос в виде мощных плазменных струй.

Ветер и струи помогают смещать материал вокруг протозвезды, замедляя и в конечном итоге прекращая ее рост. Когда звезда набирает достаточную массу, чтобы воспроизвести необходимое тепло и давление в ядре, начинается термоядерный синтез, в результате которого протозвезда становится полноценной звездой главной последовательности (стадия эволюции звезд).

Любой газ и пыль, оставшиеся в диске, затем формируют другие объекты, такие как планеты, астероиды и кометы.

Протозвезда J1672835.29-763111.64.

[ + – ] J1672835.29-763111.64. рядом с туманностью IC 2631

Протозвезда J1672835.29-763111.64. еще не совсем достигла этой точки. Область вокруг нее все еще очень пыльная, что затрудняет ее обнаружение. Однако благодаря инфракрасным приборам Хаббла астрономы смогли запечатлеть звезду.

Протозвезду наблюдали в рамках исследования, нацеленного на 312 протозвезд, скрытых плотными молекулярными облаками.

Формирование звезд — относительно длительный процесс в масштабах человеческого времени, происходящий в течение миллионов лет, а это значит, что мы, скорее всего, никогда не сможем увидеть его от начала до конца.

Однако ученые могут более детально узнать об этом процессе, идентифицировав как можно больше протозвезд и получив о них как можно больше информации. Затем они изучают процесс, используя эти звезды для разработки графика формирования звезд и детального изучения каждого из этапов.

Таким образом, J1672835.29-763111.64. — это больше, чем просто снимок удивительного космического явления.