Космическое цунами. "Хаббл" запечатлел мощное столкновение в туманности Бегущий человек

Этим ярким космическим событиям способствуют новорожденные звезды.

На фотографии, которую сделал космический телескоп Хаббл видно, как молодые звезды в части туманности создают серию мощных ударных волн, сообщает Space.

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На данном изображении виден объект Хербига-Аро HH 45. Эти объекты – это небольшие части туманности, которые связаны с молодыми звездами. Они возникают, когда горячий газ, выброшенный новорожденной звездой, сталкивается с газом и пылью вокруг со скоростью в сотни километров в секунду, при этом создаются яркие ударные волны.

Этот объект Хербига-Аро HH 45 находится в туманности NGC 1977, которая в свою очередь входит в более крупный набор из трех туманностей с названием Бегущий человек. Хаббл проводил наблюдение, чтобы узнать больше о том, как новорожденные звезды влияют на окружающую их среду. Данное изображение предоставило много дополнительной информации, говорят в NASA.

[ + – ] Объект Хербига-Аро HH 45 в туманности NGC 1977 Фото: NASA

На изображении видно два вида ионизированных газов, которые светятся, когда столкновение отрывает заряженные электроны от их атомов. Синим цветом показан ионизированный кислород, а фиолетовым — ионизированный магний. Эти элементы особенно важны для астрономов, ведь их можно использовать для получения более подробной информации об ударных волнах и ионизации, говорят в NASA.

[ + – ] Хаббл сфотографировал небольшую часть туманности Бегущий человек, которая находится недалеко туманности Ориона Фото: NASA

Космический телескоп Хаббл вернулся к работе после очередного сбоя в работе оборудования, которое произошло в конце октября. Специалисты из NASA сделали все необходимое, чтобы телескоп продолжил свою работу. Но у ученых накопилось много изображений, обработкой которых они продолжают заниматься и делиться ими с общественностью.

Хабблу уже 31 год и последний раз астронавты посещали его для починки и модернизации еще в 2009 году. С тех пор только удаленное вмешательство с Земли помогает поддерживать его в рабочем состоянии.

У преемника Хаббла на "космической службе" телескопа Уэбба также возникли проблемы перед запуском в космос, но их удалось устранить. Космический телескоп Уэбба отправится в свое космическое путешествие уже 22 декабря.

Напоминаем, что телескопу Хаббл удалось сделать снимок рождения новой звезды, а также уникальную фотографию необычного космического объекта.