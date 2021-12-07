Космічне цунамі. Габбл зафіксував потужне зіткнення в туманності Людина, що біжить

Цим яскравим космічним подіям сприяють новонароджені зірки.

На фотографії, яку зробив космічний телескоп Габбл, видно, як молоді зірки в частині туманності створюють серію потужних ударних хвиль, повідомляє Space.

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На зображенні видно об'єкт Хербіга-Аро HH 45. Ці об'єкти – це невеликі частини туманності, пов'язані з молодими зірками. Вони виникають, коли гарячий газ, викинутий новонародженою зіркою, стикається з газом і пилом навколо зі швидкістю сотні кілометрів на секунду, при цьому створюються яскраві ударні хвилі.

Цей об'єкт Хербіга-Аро HH 45 розташований у туманності NGC 1977, яка в свою чергу входить у більший набір із трьох туманностей під назвою Людина, що біжить. Габбл проводив спостереження, щоб дізнатися більше про те, як новонароджені зірки впливають на навколишнє середовище. Це зображення надало багато додаткової інформації, кажуть у NASA.

[ + – ] Об'єкт Хербіга-Аро HH 45 у туманності NGC 1977 Фото: ISS

На зображенні видно два види іонізованих газів, що світяться, коли зіткнення відриває заряджені електрони від їхніх атомів. Синім кольором показаний іонізований кисень, а фіолетовим — іонізований магній. Ці елементи особливо важливі для астрономів, адже їх можна використовувати для отримання детальнішої інформації про ударні хвилі й іонізації, кажуть у NASA.

[ + – ] Габбл сфотографував невелику частину туманності Людина, що біжить, яка розташована недалеко туманності Оріону Фото: ISS

Космічний телескоп Габбл повернувся до роботи після чергового збою в роботі обладнання, яке відбулося наприкінці жовтня. Фахівці з NASA зробили все потрібне, щоб телескоп продовжив свою роботу. Але в учених накопичилося багато зображень, обробкою яких вони продовжують займатися та ділитися ними з громадськістю.

Габблу вже 31 рік, і востаннє астронавти відвідували його для ремонту та модернізації ще у 2009 році. З того часу тільки віддалене втручання з Землі допомагає підтримувати його в робочому стані.

У наступника Габбла на "космічній службі" телескопа Вебба також виникли проблеми перед запуском у космос, але їх вдалося усунути. Космічний телескоп Вебба вирушить у свою космічну подорож уже 22 грудня.

Нагадаємо, що телескопу Габбл вдалося зробити знімок народження нової зірки, а також унікальну фотографію незвичайного космічного об'єкта.