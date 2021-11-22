Галактика та її клони. Телескоп Габбл зробив унікальний знімок космічного об'єкту

Незвичайним знімок галактики SGAS 0033+02 робить те, що вона на фото з'являється не один раз, а аж тричі.

Галактика SGAS 0033+02, яка знаходиться в сузір'ї Риби, з'являється кілька разів на фото космічного телескопа Габбл завдяки явищу, яке називається гравітаційним лінзуванням, повідомляє Sci News.

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"Галактика, яку можна побачити тричі на знімку, — це досить рідкісне явище", — кажуть астрономи Габбла. "Галактика з'являється один раз у вигляді дуги праворуч від яскравої зірки і ще 2 рази у вигляді крапок над зіркою та праворуч від неї".

Гравітаційне лінзування відбувається, коли величезна кількість матерії, наприклад, скупчення галактик, створює гравітаційне поле, яке спотворює та посилює світло від далеких галактик.

"Це схоже на те, якби ви дивилися через збільшувальне скло на певний об'єкт", — кажуть астрономи.

[ + – ] Це зображення показує масивне скупчення галактик (нижній лівий кут) та три зображення гравітаційно лінзованої галактики SGAS 0033+02. Фото: ESA

За допомогою цього явища астрономи можуть вивчати ранні галактики, які є надто далеко, щоб їх могли побачити безпосередньо телескопи. Найпростіший тип гравітаційного лінзування відбувається, коли в центрі є єдина концентрація матерії, наприклад, у щільному ядрі галактики.

Більш складне гравітаційне лінзування відбувається під час спостереження за масивними скупченнями галактик. Хоча розподіл матерії у скупченні галактик зазвичай має центр, він ніколи не буває симетричним. Фонові галактики лінзуються скупченням, і зображення часто виглядають як короткі, тонкі дуги на околицях скупчення.

[ + – ] Сузір'я Риби Фото: wikipedia

Галактика SGAS 0033+02 особливо цікава через близьке розташування в небі до дуже яскравої зірки. Цю зірку можна використовувати для коригування спостережень за SGAS 0033+02", — кажуть астрономи Габбла.

Нагадуємо, що космічний телескоп Габбл зробив нові знімки планет-гігантів Сонячної системи, а також разюче фото спіральної галактики, яка знаходиться дуже близько до Чумацького Шляху.

Фокус писав про те, коли NASA поверне космічний телескоп до повноцінної роботи, адже деякі його прилади перебувають у безпечному режимі.