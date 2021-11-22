Сімейний портрет. Габбл зробив нові знімки планет-гігантів нашої Сонячної системи (відео)

Нові зображення телескопа показують атмосферні зміни планет у різних погодних умовах, що сталися з часом.

Щороку космічний телескоп Габбл проводить "грандіозний тур" планетами зовнішньої Сонячної системи, перевіряючи, як змінилася їхня атмосфера з часом. Цього року було зроблено нові знімки, які розкривають кілька несподіванок, пише New Atlas.

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Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун – найбільші планети нашої Сонячної системи. Кольори і візерунки лежать на поверхні цих величезних планет і постійно змінюються під впливом динамічних сил, які остаточно не вивчені.

Днями NASA опублікувало знімки 2021 року, що демонструють еволюцію, яка інтригує, адже відбулася з часу торішнього візиту.

Юпітер

Як завжди, найдивовижнішою особливістю Юпітера є Велика Червона пляма — атмосферний вихор, який за розмірами більший, ніж наша Земля.

Але що привернуло увагу астрономів, то це темно-оранжева смуга навколо екватора планети, яка зазвичай була каламутно-білою, але в останні кілька років стала темнішою. Учені очікували, що незабаром смуга знову побіліє, проте вона стала яскравішою, ніж будь-коли до цього.

Крім того, на північ від екватора з'явилося кілька нових штормів – темно-червоних крапок у блідій смузі хмар.

Сатурн

На північному полюсі Сатурна знову видно величезний шестикутний шторм, який важко було помітити на знімку 2020 року. Фотографії Габбла також показали, що через настання осені в північній півкулі планети стрімко змінилися кольори смуг.

На південній півкулі, у свою чергу, закінчилася зима, яку все ще можна побачити у вигляді блідо-блакитної області, що виглядає з-під кілець.

Уран

На зображеннях Урану видно північну полярну "шапку", після якої йде різке кільце блакитного кольору.

Такий дивний перехід пояснюється тим, що в північній півкулі настала весна, внаслідок чого кількість ультрафіолетового випромінювання від сонячного світла збільшилася, що й змушує північну область світлішати.

Однак, поки що дослідникам невідома причина цього явища. Варто також зазначити, що межа між синьою та білою областями залишається стабільною на широті 43 градуси протягом кількох років, що може свідчити про формування там сильного струменевого перебігу (вузька зона сильного вітру у верхній тропосфері).

Нептун

Цього року на Нептуні спостерігається яскраве блакитне небо з дуже невеликою кількістю білих хмар. Однак, у північній півкулі, у лівому верхньому кутку зображення, видно величезну темну бурю. Виявлений у 2018 році цей шторм рухався до екватора протягом останніх кількох років, але нещодавно змінив свій курс. Ще одне темне коло можна побачити довкола південного полюса планети.

Вивчення того, як ці світи еволюціонують протягом багатьох років, не тільки багато розповідає астрономам про самі планети, але також може допомогти в інтерпретації нових планет навколо далеких зірок.

Більш детально розглянути кожну планету можна на відео вище.