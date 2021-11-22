Семейный портрет. Хаббл сделал новые снимки планет-гигантов нашей Солнечной системы (видео)

Новые изображения телескопа показывают атмосферные изменения планет в различных погодных условиях, которые произошли с течением времени.

Каждый год космический телескоп Хаббл проводит "грандиозный тур" по планетам внешней Солнечной системы, проверяя, как изменилась их атмосфера с течением времени. В этом году были сделаны новые снимки, раскрывающие несколько неожиданностей, пишет New Atlas.

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Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — самые большие планеты нашей Солнечной системы. Цвета и узоры на поверхности этих огромных планет постоянно меняются под действием динамических сил, которые до конца не изучены.

На днях NASA опубликовало снимки 2021 года, демонстрирующие интригующую эволюцию, произошедшую со времени прошлогоднего визита.

Юпитер

Как обычно, самой поразительной особенностью Юпитера является Большое Красное пятно — атмосферный вихрь, который по размерам больше, чем наша Земля.

Но что привлекло внимание астрономов, так это темно-оранжевая полоса вокруг экватора планеты, которая обычно была мутно-белой, но в последние несколько лет стала темнее. Ученые ожидали, что вскоре полоса снова побелеет, однако она стала более яркой, чем когда-либо до этого.

Кроме того, к северу от экватора появилось несколько новых штормов - темно-красных точек в бледной полосе облаков.

Сатурн

На северном полюсе Сатурна снова виден огромный шестиугольный шторм, который было трудно заметить на снимке 2020 года. Фотографии Хаблла также показали, что из-за наступления осени в северном полушарии планеты стремительно изменились цвета полос.

На южном полушарии, в свою очередь, закончилась зима, которую все еще можно увидеть в виде бледно-голубой области, выглядывающей из-под колец.

Уран

На изображениях Урана видна северная полярная "шапка", после которой идет резкое кольцо голубого цвета.

Такой странный переход объясняется тем, что в северном полушарии наступила весна, в результате чего количество ультрафиолетового излучения от солнечного света увеличилось, что и заставляет северную область светлеть.

Однако пока исследователям неизвестна причина данного явления. Стоит также отметить, что граница между синей и белой областями остается стабильной на широте 43 градуса в течение нескольких лет, что может свидетельствовать о формировании там сильного струйного течения (узкая зона сильного ветра в верхней тропосфере).

Нептун

В этом году на Нептуне наблюдается яркое голубое небо с очень небольшим количеством белых облаков. Однако в северном полушарии, в левом верхнем углу изображения, видна огромная темная буря. Обнаруженный в 2018 году, этот шторм двигался к экватору в течение последних нескольких лет, но недавно изменил свой курс. Еще один темный круг можно увидеть вокруг южного полюса планеты.

Изучение того, как эти миры эволюционируют на протяжении многих лет, не только многое рассказывает астрономам о самих планетах, но также может помочь в интерпретации новых планет вокруг далеких звезд.

Более детально рассмотреть каждую планету можно на видео выше.