Галактика и ее клоны. Телескоп Хаббл сделал уникальный снимок космического объекта

Необычным снимок галактики SGAS 0033 + 02 делает то, что она на фотографии появляется не один, а целых три раза.

Галактика SGAS 0033 + 02, которая находится в созвездии Рыбы появляется несколько раз на фото космического телескопа Хаббл благодаря явлению, которое называется гравитационным линзированием, сообщает Sci News.

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"Галактика, которую можно увидеть три раза на снимке – это достаточно редкое явление", — говорят астрономы Хаббла. "Галактика появляется один раз в виде дуги справа от яркой звезды и еще 2 раза в виде точек над звездой и справа от нее".

Гравитационное линзирование происходит, когда огромное количество материи, например, скопление галактик, создает гравитационное поле, которое искажает и усиливает свет от далеких галактик.

"Это похоже на то, как если бы вы смотрели через увеличительное стекло на определенный объект", — говорят астрономы.

[ + – ] Это изображение показывает массивное скопление галактик (нижний левый угол) и три изображения гравитационно линзированной галактики SGAS 0033 + 02. Фото: ESA

С помощью этого явления астрономы могут изучать ранние галактики, которые находятся слишком далеко, чтобы их могли увидеть напрямую телескопы. Самый простой тип гравитационного линзирования происходит, когда в центре имеется единственная концентрация материи, например, в плотном ядре галактики.

Более сложное гравитационное линзирование происходит при наблюдении за массивными скоплениями галактик. Хотя распределение материи в скоплении галактик обычно имеет центр, оно никогда не бывает симметричным. Фоновые галактики линзируются скоплением, и их изображения часто выглядят как короткие, тонкие дуги на окраинах скопления.

[ + – ] Созвездие Рыбы Фото: wikipedia

Галактика SGAS 0033 + 02 особенно интересна из-за близкого расположения в небе к очень яркой звезде. Эту звезду можно использовать для корректировки наблюдений за SGAS 0033 + 02", — говорят астрономы Хаббла.

Напоминаем, что космический телескоп Хаббл сделал новые снимки планет-гигантов Солнечной системы, а также поразительную фотографию спиральной галактики, которая находится очень близко к Млечному Пути.

Фокус писал о том, когда NASA вернет космический телескоп к полноценной работе, ведь некоторые его приборы пребывают в "безопасном режиме".