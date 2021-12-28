Бог в помощь. NASA выясняло у духовенства, как быть с инопланетянами

Космическое агентство хочет знать, как отреагируют мировые религии, если будет обнаружено существование внеземной жизни.

В NASA захотели выяснить, как именно отреагируют представители христианства, ислама и иудаизма на возможное существование инопланетян. Будут ли это ангелы, спускающиеся с небес или инопланетяне пришедшие с миром. Вот почему агентство финансирует программу, чтобы выяснить это, сообщает Futurism.

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NASA собрало 24 теолога в Центре теологических исследований в Принстонском университете для участия в программе под названием "Социальные аспекты астробиологии". Эта группа должна была выяснить, как именно мировые религии отреагируют на открытие инопланетной жизни.

Это важный вопрос, ведь миллиарды людей во всем мире исповедуют разные религии. Перед богословами стояла задача выяснить, как наличие инопланетной жизни изменило бы восприятие Бога человеком? Как это повлияет на историю сотворения мира? Придется ли религиям изменить свои доктрины?

Оказывается, что на самом деле мало что изменится.

"Мы пришли к выводу, что приверженцы ряда религий смогут принять такую возможность", — говорит Эндрю Дэвисон, англиканский священник и богослов из Кембриджского университета.

Богословы также заявили, что что христианские, иудейские и исламские религиозные доктрины не будут изменены, если будет обнаружена инопланетная жизнь.

Если в NASA собрали богословов для обсуждения вопроса о восприятии религиозными людьми факта существования инопланетной жизни, значит там уверены в том, что инопланетяне существуют и доказательства их присутствия во Вселенной можно будет получить в скором будущем, говориться в статье.

Одни из тех, кто поможет ответить на вопрос есть ли жизнь на других планетах будет космический телескоп имени Джемса Уэбба, который недавно отправился в свое длительное космическое путешествие к месту назначения. Уже летом следующего года он начнет свою полноценную научную работу.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, инопланетяне ответят на наши сигналы, но не скоро. Если нас услышали внеземные цивилизации то, чтобы пришел от них ответ понадобится несколько тысяч лет.

Также, эксперты рассказали, как быстро инопланетяне смогут завоевать нашу галактику. Им потребуется около 1 млрд лет, чтобы завоевать и колонизировать всю внутреннюю часть Млечного Пути.