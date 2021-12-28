Бог на допомогу. NASA з'ясовувало в духовенства, як поводитися з інопланетянами

Космічна агенція хоче знати, як відреагують світові релігії, якщо буде виявлено існування позаземного життя.

У NASA захотіли з'ясувати, як саме відреагують представники християнства, ісламу та іудаїзму на можливе існування інопланетян. Чи це будуть ангели, які спускаються з небес, або інопланетяни, які прийшли зі світом. Ось чому агентство фінансує програму, аби з'ясувати це, повідомляє Futurism.

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NASA зібрало 24 теологів у Центрі теологічних досліджень у Прінстонському університеті для участі в програмі під назвою "Соціальні аспекти астробіології". Ця група мала з'ясувати, як саме світові релігії відреагують на відкриття інопланетного життя.

Це важливе питання, адже мільярди людей у всьому світі сповідують різні релігії. Перед богословами стояло завдання з'ясувати, як наявність інопланетного життя змінила б сприйняття Бога людиною? Як це вплине на історію створення світу? Чи доведеться релігіям змінити свої доктрини?

Виявляється, що насправді мало зміниться.

"Ми дійшли висновку, що прихильники низки релігій зможуть прийняти таку можливість", — каже Ендрю Девісон, англіканський священик та богослов із Кембриджського університету.

Богослови також заявили, що християнські, іудейські та ісламські релігійні доктрини не будуть змінені, якщо буде виявлено інопланетне життя.

Якщо в NASA зібрали богословів для обговорення питання про сприйняття релігійними людьми факту існування інопланетного життя, то там впевнені в тому, що інопланетяни існують і докази їхньої присутності у Всесвіті можна буде отримати в майбутньому, йдеться у статті.

Одні з тих, хто допоможе відповісти на питання, чи є життя на інших планетах, буде космічний телескоп імені Джеймса Вебба, який нещодавно вирушив у свою тривалу космічну подорож до місця призначення. Уже влітку наступного року він розпочне свою повноцінну наукову працю.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, інопланетяни дадуть відповідь на наші сигнали, але не скоро. Якщо нас почули позаземні цивілізації, то щоб надійшла від них відповідь, знадобиться кілька тисяч років.

Також експерти розповіли, як швидко інопланетяни зможуть завоювати нашу галактику. Їм знадобиться близько 1 млрд років, щоб завоювати та колонізувати всю внутрішню частину Чумацького Шляху.