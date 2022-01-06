Как миллиард Солнц. Ученые зафиксировали гигантский выброс энергии на магнетаре
За долю секунды вспышка высвободила столько энергии, сколько наше Солнце производит за 100 000 лет.
Ученым удалось зафиксировать мощную вспышку на далеком магнетаре, во время которой произошел выброс в космос энергии, которая эквивалентна энергии 1 млрд солнц. И все случилось всего за 0,16 секунды. Магнетар, на котором произошла мощнейшая вспышка находится в галактике Скульптор, примерно в 13 млн световых лет от Земли, сообщает Scientific American.
Магнетары — это нейтронные звезды с сильнейшими магнитными полями, которые в 1000 раз сильнее, чем у других нейтронных звезд. Эти звезды могут быть в десятки тысяч раз ярче, чем Солнце, но вспышки на них происходят настолько непредсказуемо и быстро, что ученым очень сложно их изучить.
Короткая, но очень сильная вспышка
Но исследователям удалось зафиксировать одну из таких мощнейших вспышек, во время которой магнетар выбросил в космос столько же энергии, сколько наше Солнце производит за 100 тысяч лет. И все это произошло за 0,16 секунды.
"Наше Солнце просто меркнет по сравнению с этими яркими, плотными звездами", — говорит автор исследования Альберто Х. Кастро-Тирадо из Института астрофизики Андалусии, Испания. "Даже в неактивном состоянии, без вспышек, магнетары могут быть в 100 тысяч раз ярче, чем наше Солнце".
Самая далекая вспышка
На сегодня магнетарами признаны только 30 объектов из примерно 3 тысяч обнаруженных нейтронных звезд. И эта вспышка является самой далекой из обнаруженных на сегодня. По словам ученых, подобные вспышки могут быть вызваны так называемыми звездными колебаниями, которые разрушают внешние слои магнетаров, и это обнаружение может помочь понять, как они происходят.
Нейтронные звезды формируются, когда массивная звезда сжимается в конце своего жизненного пути. Такие звезды имеют массу примерно от 1,3 до 2,5 масс солнца, а их диаметр всего около 20 км. Вещество в нейтронных звездах настолько плотно упаковано, что количество вещества размером с кубик сахара будет весить более 1 млрд тонн.
Напоминаем, что астрономам удалось обнаружить новую нейтронную звезду с невероятно сильным магнитным полем.
Также ученые наконец-то отыскали источник повторяющегося сигнала из глубин космоса. Им оказался магнетар.
Фокус писал о том, что NASA показало, как выглядела мощная вспышка X-класса на Солнце, а также о том, что похожая на Солнце звезда разразилась невиданной супервспышкой.