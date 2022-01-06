Як мільярд Сонць. Учені зафіксували гігантський викид енергії на магнетарі

За частку секунди спалах вивільнив стільки енергії, скільки наше Сонце виробляє за 100 000 років.

Ученим вдалося зафіксувати потужний спалах на далекому магнетарі, під час якого стався викид у космос енергії, який еквівалентний енергії 1 млрд сонць. І все сталося лише за 0,16 секунди. Магнетар, на якому стався найпотужніший спалах, знаходиться в галактиці Скульптор, приблизно в 13 млн світлових років від Землі, повідомляє Scientific American.

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Магнетари — це нейтронні зірки з найсильнішими магнітними полями, які в 1 000 разів сильніші, ніж в інших нейтронних зірок. Ці зірки можуть бути в десятки тисяч разів яскравішими за Сонце, але спалахи на них відбуваються настільки непередбачувано та швидко, що вченим дуже складно їх вивчити.

Короткий, але дуже сильний спалах

Але дослідникам вдалося зафіксувати один із таких найпотужніших спалахів, під час якого магнетар викинув у космос стільки ж енергії, скільки наше Сонце виробляє за 100 тисяч років. І все це сталося за 0,16 секунд.

"Наше Сонце просто тьмяніє порівняно з цими яскравими, щільними зірками", — каже автор дослідження Альберто Х. Кастро-Тірадо з Інституту астрофізики Андалусії, Іспанія. "Навіть у неактивному стані, без спалахів, магнетари можуть бути у 100 тисяч разів яскравішими, ніж наше Сонце".

[ + – ] Магнетар у виставі художника Фото: wikipedia

Найдальший спалах

На сьогодні магнетарами визнано лише 30 об'єктів із приблизно 3 тисяч виявлених нейтронних зірок. І цей спалах є найдальшим із виявлених на сьогодні. За словами вчених, такі спалахи можуть бути викликані так званими зірковими коливаннями, які руйнують зовнішні шари магнетарів, і це виявлення може допомогти зрозуміти, як вони відбуваються.

Нейтронні зірки формуються, коли масивна зірка стискується наприкінці свого життєвого шляху. Такі зірки мають масу приблизно від 1,3 до 2,5 мас сонця, а їх діаметр усього майже 20 км. Речовина в нейтронних зірках настільки щільно упакована, що кількість речовини розміром із кубик цукру важитиме понад 1 млрд тонн.

Нагадуємо, що астрономам вдалося виявити нову нейтронну зірку з неймовірно сильним магнітним полем.

Також учені знайшли джерело повторюваного сигналу з глибин космосу. Ним виявився магнетар.

Фокус писав про те, що NASA показало, як виглядав потужний спалах X-класу на Сонці, а також про те, що схожа на Сонце зірка вибухнула небаченим суперспалахом.