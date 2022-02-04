Двух пациентов излечили от рака их собственные модифицированные клетки

CAR-T-клетки сохранились в организмах больных в течение 10 лет, и это вселяет в ученых надежду на применение такого лечения в будущем для многих страдающих раком людей

В 2010 году два пациента с раком крови получили экспериментальную иммунотерапию, и у них наступила ремиссия. Десять лет спустя иммунные клетки для борьбы с раком, используемые в терапии, все еще присутствовали в их организмах, и это говорит о том, что такое лечение может быть длительным, сообщает Nature.

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Терапия CAR-T-клетками проводилась с использованием собственных генетически модифицированных иммунных клеток пациентов для отслеживания и уничтожения раковых клеток.

Основываясь на результатах, мы можем сделать вывод, что CAR-T-клетки действительно способны вылечить пациентов с лейкемией, заявил онко-иммунолог и соавтор исследования Карл Джун из Пенсильванского университета.

Один из этих пациентов — Дуг Олсен из Калифорнии. Он говорит, что всегда сохранял надежду на то, что новый метод лечения сработает.

Олсен и второй пациент страдали хроническим лимфоцитарным лейкозом. Оба хорошо отреагировали на начальное лечение. Но было неясно, как долго модифицированные клетки будут сохраняться в организмах больных, предотвращая возвращение рака.

По словам ученых, поскольку оба пациента не болели раком более десяти лет, терапия превзошла все их самые смелые ожидания.

Самое большое разочарование в том, что иммунотерапия работает не у всех, — пояснил соавтор исследования Дэвид Портер из Пенсильванского университета. — Некоторые люди не реагируют на лечение. У других могут развиться опасные побочные эффекты. Но исследователи начинают изучать механизм работы CAR-T-клеток, чтобы мы могли понять, как заставить их работать для большего числа людей.

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