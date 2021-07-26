В киевском метро устроили необычный перфоманс в День борьбы с раком легких (видео)

Диктор в середине своего объявления раскашлялась, а затем призвала всех пассажиров обращаться к врачу, если не проходит кашель.

В киевской подземке диктор метро закашляла прямо во время оглашения объявления в День борьбы с раком легких. Об этом сообщает телеграм-канал Pavlovsky News.

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Организаторы перформанса хотели привлечь внимание жителей столицы к проблеме рака легких.

"Во время пребывания на эскалаторе, чтобы избежать травм, обязательно держитесь за поручень. Позаботьтесь за личную безопасность (диктор кашляет). Кашель, который не проходит или усиливается может быть симптомом раком легких. Уважаемые пассажиры, заботьтесь о своем здоровье и не забывайте регулярно посещать врача", — озвучила диктор.

При этом на эскалаторе было много журналистов, которые поднимались и несколько людей, спускавшихся вниз. Они никак не отреагировали на то, что диктор закашляла.

Каждый год в Украине от этой болезни умирает 20% от числа обнаруженных. Это около 9 тысяч человек. Рак легких в Украине — это самый часто обнаруживаемый вид рака. Чаще им болеют и умирают от него мужчины.

[ + – ] Данные за 2019-2020 годы Фото: Слово и Дело

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