У київському метро влаштували незвичайний перфоманс у День боротьби з раком легенів (відео)

Дикторка посеред свого оголошення розкашлялася, а потім закликала всіх пасажирів звертатися до лікаря, якщо не проходить кашель.

У київській підземці дикторка метро закашляла прямо під час оголошення повідомлення в День боротьби з раком легенів. Про це повідомляє телеграм-канал Pavlovsky News.

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Організатори перформансу хотіли привернути увагу жителів столиці до проблеми раку легенів.

"Під час перебування на ескалаторі, щоб уникнути травм, обовʼязково тримайтеся за поручень. Подбайте про особисту безпеку (дикторка кашляє). Кашель, який не проходить або посилюється може бути симптомом раком легенів. Шановні пасажири, піклуйтеся про своє здоровʼя і не забувайте регулярно відвідувати лікаря", — озвучила дикторка.

При цьому на ескалаторі було багато журналістів, які піднімалися і кілька людей, які спускалися вниз. Вони ніяк не відреагували на те, що дикторка закашляла.

Щороку в Україні від цієї хвороби помирає 20% від кількості виявлених. Це приблизно 9 тисяч осіб. Рак легенів в Україні — це вид раку, який найчастіше виявляється. Найчастіше ним хворіють і вмирають від нього чоловіки.

[ + – ] Дані за 2019-2020 роки Фото: Слово и Дело

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