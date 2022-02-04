Двох пацієнтів вилікували від раку їхні власні модифіковані клітини

CAR-T-клітини збереглися в організмах хворих протягом 10 років, і це вселяє в учених надію на застосування такого лікування в майбутньому для багатьох людей, які страждають на рак

У 2010 році два пацієнти з раком крові отримали експериментальну імунотерапію, і в них настала ремісія. Десять років потому імунні клітини для боротьби з раком, які використовуються в терапії, все ще були присутні в їхніх організмах, і це говорить про те, що таке лікування може бути тривалим, повідомляє Nature.

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Терапія CAR-T-клітинами проводилася з використанням власних генетично модифікованих імунних клітин пацієнтів для відстеження та знищення ракових клітин.

"На основі результатів ми можемо зробити висновок, що CAR-T-клітини дійсно здатні вилікувати пацієнтів із лейкемією", — заявив онко-імунолог і співавтор дослідження Карл Джун із Пенсільванського університету.

Один із цих пацієнтів — Дуг Олсен із Каліфорнії. Він каже, що завжди зберігав надію, що новий метод лікування спрацює.

Олсен і другий пацієнт страждали на хронічний лімфоцитарний лейкоз. Обидва добре відреагували на початкове лікування. Але було незрозуміло, як довго модифіковані клітини зберігатимуться в організмах хворих, запобігаючи поверненню раку.

За словами вчених, оскільки обидва пацієнти не хворіли на рак більше десяти років, терапія перевершила всі їхні найсміливіші очікування.

"Найбільше розчарування в тому, що імунотерапія працює не в усіх, — пояснив співавтор дослідження Девід Портер із Пенсільванського університету. — Деякі люди не реагують на лікування. В інших можуть розвинутись небезпечні побічні ефекти. Але дослідники починають вивчати механізм роботи CAR-T клітин, щоб ми могли зрозуміти, як змусити їх працювати для більшої кількості людей".

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