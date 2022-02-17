Оттиск с именем Нерона раскрыл историю 1500-летней давности

Археологам пришлось изучить весь участок раскопок кирпичик за кирпичиком, чтобы сделать это открытие.

В термальных ваннах римского города Силчестер археологи нашли часть древнего круглого оттиска с именем императора Нерона. Находка поможет более точно установить детали истории в период, когда в Британии процветало это римское поселение, сообщает Express.

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"Это был полный круглый оттиск, и на нем изображен Нерон Клавдий Цезарь Август Германик", — говорит Доктор Сара Мачин, эксперт по римской плитке из Университета Рединга.

[ + – ] Император Нерон

"Поскольку это Нерон, такая находка даст нам больше информации о термальных ваннах в Силчестере, чем мы могли себе представить", — утверждает Мачин.

Римский город Силчестер, или Calleva Atrebatum, как его когда-то называли, был столицей племени атребатов. Он стал большим и важным римским городом, служившим главным перекрестком римских дорог Британии, прежде чем был заброшен между 5 и 7 веками нашей эры.

[ + – ] Раскопки в Силчестере

Великобритания навсегда изменилась в 43 году нашей эры, сделав Британские острова частью самой большой империи, которую когда-либо видел мир. До прихода римлян Британия была разделена на племенные области. Но римляне оживили Британию, принеся новую культуру, новую валюту, новый язык и новых богов для поклонения.

Нерон пришел к власти всего через 11 лет после римского завоевания Британии. Во времена правления Нерона началось восстание королевы Боудикки, в ходе которого было убито около 80 тысяч римлян и бриттов, и разрушен ряд римских городов в Британии.

Силчестер был полон магазинов и домов, в нем также были общественные бани и амфитеатр. В отличие от большинства римских городов, его никогда не заселяли и не перестраивали, и он пролежал под землей большую часть этих 1500 лет.

Археологи проводили раскопки на участке, который считается одним из наиболее хорошо сохранившихся в Великобритании, каждый год в течение последних 20 лет. На юго-востоке города стояли термальные ванны.

Команды, проводившие раскопки на участке в Хэмпшире, тщательно изучили каждый дюйм почвы, плитку за плиткой и кирпичик за кирпичиком, что и привело к этому захватывающему открытию.

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Раскопки амфитеатра в Кенте дали в руки ученым ряд ценных археологических находок. А в Китае нашли жертвенные ямы, которые использовала неизвестная цивилизация.