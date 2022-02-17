Відбиток із ім'ям Нерона розкрив історію 1500-річної давності

Археологам довелося вивчити всю ділянку розкопок цеглина за цеглиною, щоб зробити це відкриття.

У термальних ваннах римського міста Сілчестер археологи знайшли частину стародавнього круглого відбитка з ім'ям імператора Нерона. Знахідка допоможе точніше встановити деталі історії в період, коли в Британії процвітало це римське поселення, повідомляє Express.

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"Це був повний круглий відбиток, і на ньому зображений Нерон Клавдій Цезар Август Германік", — каже докторка Сара Мачин, експертка з римської плитки з Університету Редінга.

[ + – ] Імператор Нерон

"Оскільки це Нерон, така знахідка дасть нам більше інформації про термальні ванни в Сілчестері, ніж ми могли собі уявити", — стверджує Мачин.

Римське місто Сілчестер, або Calleva Atrebatum, як його колись називали, було столицею племені атребатів. Він став великим і важливим римським містом, яке служило головним перехрестям римських доріг Британії, перш ніж був покинутий між 5 і 7 століттями нашої ери.

[ + – ] Розкопки в Сілчестері

Великобританія назавжди змінилася в 43 році нашої ери, зробивши Британські острови частиною найбільшої імперії, яку будь-коли бачив світ. До приходу римлян Британія була розподілена на племінні області. Але римляни оживили Британію, принісши нову культуру, нову валюту, нову мову та нових богів для поклоніння.

Нерон прийшов до влади лише через 11 років після римського завоювання Британії. За правління Нерона почалося повстання королеви Боудіки, під час якого було вбито близько 80 тисяч римлян і бриттів і зруйновано низку римських міст у Британії.

Сілчестер був повний магазинів і будинків, у ньому також були громадські лазні й амфітеатр. На відміну від більшості римських міст, його ніколи не заселяли та не перебудовували, і він пролежав під землею більшу частину цих 1500 років.

Археологи проводили розкопки на ділянці, яка вважається однією з найкраще збережених у Великій Британії, щороку протягом останніх 20 років. На південному сході стояли термальні ванни.

Команди, що проводили розкопки на ділянці в Гемпширі, ретельно вивчили кожен дюйм ґрунту, плитку за плиткою та цеглину за цеглиною, що й призвело до цього захоплюючого відкриття.

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Розкопки амфітеатру в Кенті дали в руки вченим низку цінних археологічних знахідок. А в Китаї знайшли жертовні ями, які використала невідома цивілізація.