Насекомые дезориентированы: загрязнение воздуха в городах маскирует запахи цветов, - ученые

В некоторых случаях только около 30 процентов насекомых-опылителей смогли попасть в зоны с загрязненным воздухом.

Исследователи из университета Рединга в Англии создали на поле черной горчицы систему, состоящую из колец диаметром восемь метров, на которую подавались дизельные пары и озон. Насекомые в 90% случаев не смогли найти себе еду внутри колец с загрязнителями воздуха, сообщает Science News.

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Каждая состоящая из колец зона была открыта, поэтому в нее могли залететь находящиеся поблизости насекомые. Исследователи закачивали в эти кольца загрязняющие газы. На два кольца поступили дизельные пары. Еще два получили озон, и еще два — оба газа. Последняя пара колец была контрольной и в нее не добавляли газы.

Испытания проходили в течение двух лет. В течение каждого полевого сезона ученые подсчитывали, сколько раз насекомые посещали цветы в каждом кольце.

Это удивило ученых. Уровни поступающих газов были сопоставимы с теми, которые можно было бы обнаружить при обычном дорожном движении. Уровни загрязнения в тестируемых областях были на самом деле ниже установленных законом пределов в Англии.

"К концу каждого летнего эксперимента от меня пахло, как на заправочной станции", — говорит Джеймс Райаллс, биолог из университета Рединга. Собранные исследователями данные показывают воздействие загрязнения воздуха на семь групп насекомых, включая пчел, мотыльков, журчалок и бабочек.

Ученые подсчитали посещения цветов насекомыми. Позже они подсчитали семенные коробочки на растениях. В целом, было опылено только около семи из каждых 10 цветков. Это означает, что в загрязненных кругах было гораздо меньше семян. Если бы это были фруктовые или овощные растения, продуктов питания производилось бы гораздо меньше.

Последствия загрязнения воздуха

Семь из каждых 10 культур, которые мы едим, зависят от опыления насекомыми. Многие популяции насекомых сокращаются из-за изменений в землепользовании, изменения климата и воздействия пестицидов.

"Результаты эксперимента предполагают, что загрязнение воздуха является еще одним стрессом для насекомых, который добавляется ко всем другим стрессам, которые вызывают их сокращение", говорит Райаллс.

Исследование было сосредоточено на насекомых, которые находят цветы. Но насекомые также используют запахи для общения и привлечения партнеров. Если загрязнение воздуха нарушит и эти запахи, эти крошечные животные могут столкнуться с большими угрозами для своего выживания.

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