Комахи дезорієнтовані: забруднення повітря у містах маскує запахи квітів, — учені

У деяких випадках лише майже 30 відсотків комах-запилювачів змогли потрапити до зон із забрудненим повітрям.

Дослідники з університету Редінга в Англії створили на полі чорної гірчиці систему, що складається з кілець діаметром вісім метрів, на яку подавалися дизельні пари й озон. Комахи у 90% випадків не змогли знайти собі їжу всередині кілець із забруднювачами повітря, повідомляє Science News.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кожна зона, що складається з кілець, була відкрита, тому в неї могли залетіти комахи, котрі знаходяться поблизу. Дослідники закачували у ці кільця забруднювальні гази. На два кільця надійшли дизельні пари. Ще два отримали озон, і ще два — обидва гази. Остання пара кілець була контрольною і до неї не додавали гази.

Випробування проходили протягом двох років. Протягом кожного польового сезону вчені підраховували скільки разів комахи відвідували квіти в кожному кільці.

Це здивувало вчених. Рівні газів, що надходять, були порівняні з тими, які можна було б зафіксувати при звичайному дорожньому русі. Рівні забруднення в тестованих ділянках були насправді нижчими за встановлені законом межі в Англії.

"До кінця кожного літнього експерименту від мене пахло, як на заправній станції", — говорить Джеймс Райаллс, біолог з університету Редінга. Зібрані дослідниками дані показують вплив забруднення повітря на сім груп комах, враховуючи бджіл, метеликів і дзюрджалок.

Учені підрахували відвідування квітів комахами. Пізніше вони підрахували насіннєві коробочки на рослинах. Загалом було запилено лише приблизно сім із кожних 10 квіток. Це означає, що в забруднених колах було набагато менше насіння. Якби це були фруктові чи овочеві рослини, продуктів харчування вироблялося значно менше.

Наслідки забруднення повітря

Сім із кожних 10 культур, які ми їмо, залежать від запилення комахами. Багато популяцій комах скорочуються через зміни в землекористуванні, зміни клімату та вплив пестицидів.

"Результати експерименту припускають, що забруднення повітря є ще одним стресом для комах, який додається до всіх інших стресів, які спричиняють їх скорочення", каже Райаллс.

Дослідження було зосереджено на комах, які знаходять квіти. Але комахи також використовують запахи для спілкування та залучення партнерів. Якщо забруднення повітря порушить ці запахи, ці крихітні тварини можуть зіткнутися з великими загрозами для свого виживання.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені вперше побачили, як самці кровожерливих метеликів розривають на частини гусениць і випивають їх вміст.

У Новій Зеландії комахи втрачають свої крила через вирубування лісів.

Зміни клімату можуть призвести до того, що комарі кусатимуть людей навіть узимку.