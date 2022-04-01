Рыбам дается математика. В ходе эксперимента подводных жителей научили слагать и вычитать

Новое исследование показывает, рыбы и скаты разбираются в цифрах. Правда от 1 до 5.

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Ученые из Боннского университета, Германия, выяснили, что пресноводная рыба псевдотрофеус-зебра и глазчатый хвостокол (один из видов пресноводных скатов) могут слагать и вычитать одно из чисел от одного до пяти. Исследователи утверждают, что вычислительные способности рыб находятся на одном уровне с другими видами позвоночных и беспозвоночных, сообщает SciTechDAily.

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Ученые из Боннского университета под руководством Веры Шлюссель провели эксперимент, в ходе которого они хотели выяснить можно ли научить 8 рыб псевдотрофеус-зебра и 8 глазчатых хвостоколов разбираться в математике.

Псевдотрофеус-зебра обитает только в озере Ньяса или Малави в восточной Африке. Длина тела рыбы составляет от 10 до 14 см.

обитает только в озере Ньяса или Малави в восточной Африке. Длина тела рыбы составляет от 10 до 14 см. Глазчатый хвостокол – это вид скатов, который обитает в реках Амазонка и Ориноко в Южной Америке. Этот скат может достигать 1 метра в длину.

Для этого, ученые определили синий цвет как символ сложения на единицу, а желтый цвет, как символ вычитания на единицу. Исследователи хотели узнать, смогут ли подводные жители правильно распознать эти символы.

[ + – ] Псевдотрофеус-зебра Фото: wikipedia

Как проходил эксперимент?

Рыбам показывали карточки, на которых были изображены фигуры синего или желтого цвета. После этого, им показывали "ворота", через которые они могут проплыть. На этих карточках было изображено разное количество фигур и только одни "ворота" были с правильным ответом.

Если рыбе показывали карточку с тремя синими фигурами, то она должна была прибавить еще одну фигуру и таким образом проплыть через "ворота" с четырьмя синими карточками. Если рыба делала правильный выбор, то получала еду.

[ + – ] Глазчатый хвостокол Фото: wikipedia

Скаты против рыб — 1:0

В ходе эксперимента выяснилось, что 6 рыб и 3 ската научились ассоциировать синий цвет со сложением, а желтый — с вычитанием. Рыбам для этого понадобилось 28 попыток, а скатам – 68. Результаты показали, что рыбам было проще обучится сложению, чем вычитанию. Тогда как в "общем зачете" скаты оказались умнее рыб. Во время заданий на сложение рыбы выбирали правильный вариант в 78% случаев, а скаты – в 94%. Что касается задач на вычитание, то рыбы дали верный ответ в 69% случаев, а скаты – в 89%.

Ученые считают, что подобные математические способности возможно и не играют очень важной роли у этих представителей подводного мира, тем не менее они им нужны.

"Эти способности скорее всего, помогают обоим видам распознавать отдельных рыб, например, путем подсчета полос или пятен на их телах. Наши данные в который раз доказывают, что когнитивные способности и чувствительность рыб необходимо пересмотреть", — говорит Шлюссель.

Напоминаем, что ученые открыли новый вид радужной рыбы. Теперь они исправили свою ошибку, ведь много лет подряд принимали разные виды этих рыб за один вид.

Фокус также писал о том, что ученые планируют создать крупнейшую библиотеку звуков, которые издают подводные жители.

Напоминаем, что в Израиле ученые научили золотую рыбку водить аквариум на колесах.