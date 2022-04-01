Риби здатні до математики. У процесі експерименту підводних жителів навчили додавати та віднімати

Нове дослідження показує, риби та скати розбираються в цифрах. Щоправда, від 1 до 5.

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Вчені з Боннського університету, Німеччина, з'ясували, що прісноводна риба псевдотрофеус-зебра та річковий скат (один із видів прісноводних скатів) можуть додавати та віднімати одне з чисел від одного до п'яти. Дослідники стверджують, що обчислювальні здібності риб знаходяться на одному рівні з іншими видами хребетних та безхребетних, повідомляє SciTechDAily.

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Вчені з Боннського університету під керівництвом Віри Шлюссель провели експеримент, у процесі якого вони хотіли з'ясувати, чи можна навчити 8 риб псевдотрофеус-зебра та 8 річкових скатів розбиратися в математиці.

Псевдотрофеус-зебра живе лише в озері Ньяса або Малаві у східній Африці. Довжина тіла риби становить від 10 до 14 см.

живе лише в озері Ньяса або Малаві у східній Африці. Довжина тіла риби становить від 10 до 14 см. Річковий скат — це вид скатів, що мешкає в річках Амазонка та Оріноко в Південній Америці. Цей скат може досягати 1 метра завдовжки.

Для цього вчені визначили синій колір як символ додавання одиниці, а жовтий колір як символ віднімання одиниці. Дослідники хотіли дізнатися, чи підводні жителі зможуть правильно розпізнати ці символи.

[ + – ] Псевдотрофеус-зебра Фото: wikipedia

Як проходив експеримент?

Рибам показували картки, на яких було зображено фігури синього або жовтого кольору. Після цього їм показували "ворота", через які вони можуть пропливти. На цих картках було зображено різну кількість фігур і лише одні "ворота" були з правильною відповіддю.

Якщо рибі показували картку з трьома синіми фігурами, то вона мала додати ще одну фігуру і таким чином пропливти через "ворота" з чотирма синіми картками. Якщо риба робила правильний вибір, то отримувала їжу.

[ + – ] Річковий скат Фото: wikipedia

Скати проти риб — 1:0

У процесі експерименту з'ясувалося, що 6 риб та 3 скати навчилися асоціювати синій колір з додаванням, а жовтий — з відніманням. Рибам для цього знадобилося 28 спроб, а скатам – 68. Результати показали, що рибам було простіше навчитися додаванню, ніж відніманню. Тоді як у "загальному заліку" скати виявилися розумнішими за риб. Під час завдань на додавання риби вибирали правильний варіант у 78% випадків, а скати — у 94%. Що стосується завдань на віднімання, то риби дали правильну відповідь у 69% випадків, а скати — у 89%.

Вчені вважають, що подібні математичні здібності, можливо, і не відіграють дуже важливої ролі у цих представників підводного світу, проте вони їм потрібні.

"Ці здібності швидше за все, допомагають обом видам розпізнавати окремих риб, наприклад, шляхом підрахунку смуг або плям на їхніх тілах. Наші дані вкотре доводять, що когнітивні здібності та чутливість риб необхідно переглянути", — каже Шлюссель.

Нагадуємо, що вчені відкрили новий вид райдужної риби. Тепер вони виправили свою помилку, адже багато років поспіль приймали різні види цих риб за вид.

Фокус також писав, що вчені планують створити найбільшу бібліотеку звуків, які видають підводні жителі.

Нагадуємо, що в Ізраїлі вчені навчили золоту рибку водити акваріум на колесах.