Скрываются в океанах Земли. Ученые нашли более 5 тыс. ранее неизвестных вирусов

В ходе нового исследования ученые проанализировали генетических материал морского планктона и нашли не только тысячи новых РНК-вирусов, но и увеличили количество существующих типов этих вирусов с 5 до 10.

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РНК-вирусы являются причиной разных болезней у человека от обычной простуды до COVID-19. Они также могут вызвать болезни у животных и растений, которые играют важную роль в жизни человека. Ученые из Университета штата Огайо провели большую исследовательскую работу, чтобы обнаружить 5504 новых РНК-вирусов, которые существуют в океанах по всему земному шару, сообщает ScienceAlert.

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РНК-вирусы несут свою генетическую информацию в РНК, а не в ДНК. Они развиваются намного быстрее. Если ученые уже изучили уже сотни тысяч ДНК-вирусов, то РНК-вирусы не так хорошо изучены.

"У людей и других клеточных живых организмов есть уникальные короткие участки ДНК, так называемые генетические штрих-коды. Но у вирусов их нет. Без этих штрих-кодов различить разные вирусы в дикой природе достаточно сложно", — говорит Гильермо Уэрта из Университета штата Огайо.

"Поэтому мы решили идентифицировать ген, кодирующий определенный белок, который позволяет вирусу копировать свой генетический материал. Это общий для всех РНК-вирусов белок, потому что он играет важную роль в их размножении. Но у каждого такого вируса есть небольшие различия в гене и это помогает отличить один тип вируса от другого", — говорит Ахмед Зайед из Университет штата Огайо.

Планктон и РНК-вирусы

В ходе исследования ученые проанализировали генетический материал планктона из разных океанов Земли. Планктон – это любые мелкие живые организмы, которыми питаются жители океанов. Планктон часто является носителем РНК-вирусов. В ходе исследования ученым удалось идентифицировать более 44 тысяч генов, которые кодируют белок вирусов.

"Главной задачей было определить эволюционные связи между этими генами. Чем больше похожи гены, тем больше вирусы связаны между собой. С помощью ИИ мы смогли обнаружить похожие и отличительные характеристики эти вирусов. В результате мы обнаружили 5504 новых РНК-вирусов, которые обитают в океанах. А еще мы смогли увеличить количество известных типов этих вирусов с 5 до 10", — говорит Уэрта.

[ + – ] Ученые обнаружили 5504 новых РНК-вирусов, которые обитают в океанах Фото: wikipedia

Недостающее звено в эволюции вирусов

По словам ученых, представители двух новых типов вирусов, которых назвали Taraviricota и Arctiviricota особенно распространены в океанах. Но географически они находятся в умеренных и тропических водах.

"Мы считаем, что тип Taraviricota может быть недостающим звеном в эволюции РНК-вирусов, которое ученые давно искали", — говорит Зайед.

Ученые полагают, что новое открытие поможет не только узнать больше об эволюции РНК-вирусов, но также приоткроет тайну развития ранних жизненных форм на планете. Ведь эти вирусы существую очень давно и могут заражать даже микробов, которые влияют на всю окружающую экосистему.

По словам ученых, по-прежнему сложно определить, какие организмы заражают РНК-вирусы. Нужно еще понять, как они эволюционировали, а также, как изменялись их гены. Это поможет лучше понять, как работают эти вирусы.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что Земля беззащитна перед инопланетными вирусами.

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