Переховуються в океанах Землі. Вчені знайшли понад 5 тис. раніше невідомих вірусів

Під час нового дослідження вчені проаналізували генетичний матеріал морського планктону і виявили не тільки тисячі нових РНК-вірусів, але й збільшили кількість наявних типів цих вірусів з 5 до 10.

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РНК-віруси є причиною різних хвороб людини від звичайної застуди до COVID-19. Вони також можуть спричиняти хвороби у тварин і рослин, які відіграють важливу роль у житті людини. Вчені з Університету штату Огайо провели велику дослідницьку роботу, щоб виявити 5504 нових РНК-вірусів, які існують в океанах по всій земній кулі, повідомляє ScienceAlert.

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РНК-віруси мають свою генетичну інформацію в РНК, а не ДНК. Вони розвиваються набагато швидше. Якщо вчені вже вивчили сотні тисяч ДНК-вірусів, то РНК-віруси не так добре вивчені.

"У людей та в інших клітинних живих організмів є унікальні короткі ділянки ДНК, так звані генетичні штрих-коди. Але віруси їх не мають. Без цих штрих-кодів розрізнити різні віруси в дикій природі досить складно", — говорить Гільєрмо Верта з Університету штату Огайо.

"Тому ми вирішили ідентифікувати ген, що кодує певний білок, який дозволяє вірусу копіювати свій генетичний матеріал. Це загальний для всіх РНК-вірусів білок, тому що він відіграє важливу роль у їхньому розмноженні. Але кожен такий вірус має невеликі відмінності в гені, й це допомагає відрізнити один тип вірусу від іншого", — говорить Ахмед Заєд з Університету штату Огайо.

Планктон та РНК-віруси

У результаті дослідження вчені проаналізували генетичний матеріал планктону з різних океанів Землі. Планктон — це будь-які дрібні живі організми, якими живляться мешканці океанів. Планктон часто є носієм РНК-вірусів. Під час дослідження вченим вдалося ідентифікувати понад 44 тисячі генів, які кодують білок вірусів.

"Головним завданням було визначити еволюційні зв'язки між цими генами. Чим більше схожі гени, тим більше віруси пов'язані між собою. За допомогою ШІ ми змогли виявити схожі та відмінні характеристики цих вірусів. У результаті ми виявили 5504 нових РНК-вірусів, які живуть в океанах. А ще ми змогли збільшити кількість відомих типів цих вірусів з 5 до 10", — каже Верта.

[ + – ] Вчені виявили 5504 нових РНК-вірусів, що живуть в океанах Фото: wikipedia

Відсутня ланка в еволюції вірусів

За словами вчених, представники двох нових типів вірусів, яких назвали Taraviricota та Arctiviricota, особливо поширені в океанах. Але географічно вони є в помірних і тропічних водах.

"Ми вважаємо, що тип Taraviricota може бути недостатньою ланкою в еволюції РНК-вірусів, яку вчені давно шукали", — говорить Заєд.

Вчені вважають, що нове відкриття допоможе не тільки дізнатися більше про еволюцію РНК-вірусів, але також привідкриє таємницю розвитку ранніх життєвих форм на планеті. Адже ці віруси існують дуже давно і можуть заражати навіть мікробів, які впливають на всю навколишню екосистему.

За словами вчених, як і раніше, важко визначити, які організми заражають РНК-віруси. Потрібно ще зрозуміти, як вони еволюціонували, а також, як змінювалися їхні гени. Це допоможе краще зрозуміти, як ці віруси працюють.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що Земля беззахисна перед інопланетними вірусами.

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