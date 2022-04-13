Раком легких болеют всего 10-20% заядлых курильщиков: ученые смогли выяснить причину

Исследование предполагает, что у некоторых курильщиков могут быть надежные механизмы, защищающие их от рака легких путем ограничения мутаций клеток.

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Ученые из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, США, выяснили, что только от 10% до 20% курильщиков болеют раком легких. В то время как от этого заболевания страдают и некоторые люди, которые никогда не курили. В рамках нового исследования появилось объяснение этому, сообщает SciTechDaily.

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Долгое время считалось, что курение приводит к раку легких, вызывая мутации ДНК в нормальных клетках легких. По словам Яна Вийга из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна, это было сложно доказать, ведь не было способа точно определить количество мутаций в нормальных клетках. Чтобы решить эту проблему, ученый разработал усовершенствованный метод секвенирования полных геномов отдельных клеток.

Новое исследование

Используя новый метод ученые изучили мутации в нормальных эпителиальных клетках легких у людей. Эти клетки собирали у пациентов, которые проходили бронхоскопию. Клетки были взяты у 14 человек в возрасте от 11 до 86 лет, которые никогда не курили и у 19 человек, в возрасте от 44 до 81 года, которые курили максимум 1 пачку сигарет в день.

"Эти клетки легких живут много лет и могут накапливать мутации, как связанные с возрастом, так и с курением. Из всех типов клеток легких они чаще всего становятся раковыми", — говорит Саймон Спивак из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна.

Ученые обнаружили, что мутации накапливаются в клетках легких тех, кто не курит с возрастом, и таких мутаций у курильщиков значительно больше.

"Наше исследование подтверждает, что курение увеличивает риск появления рака легких из-за мутаций клеток. Но, в то же время некоторые некурящие люди все же заболевают раком, а среди тех, кто является заядлым курильщиком такой показатель составляет от 10% до 20%", — говорит Спивак.

[ + – ] Ученые сделали вывод, что количество клеточных мутаций в легких увеличивается пропорционально увеличению количества выкуренных пачек сигарет в год. И вероятно это увеличивает риск появления рака легких Фото: Pixabay

Почему заядлые курильщики не болеют раком легких?

Также ученые сделали вывод, что количество клеточных мутаций в легких увеличивается пропорционально увеличению количества выкуренных пачек сигарет в год. И вероятно, это увеличивает риск появления рака легких. Но также ученые обнаружили, что рост мутаций в клетках останавливается после 23 лет непрерывного курения.

"Мы считаем, что самые заядлые курильщики избежали появление рака легких из-за того, что организму удавалось подавить дальнейшее накопление мутаций в клетках легких. Это может быть связано с тем, что у этих людей есть очень совершенные системы для восстановления повреждений ДНК клеток легких или же системы по устранению токсичного воздействия сигаретного дыма", — говорит Вийг.

По словам ученого, следующим этапом их исследований станет разработка метода, с помощью которого можно было бы измерить способность человека к восстановлению клеток. Таким образом можно было бы оценить уровень риска развития рака легких.

Фокус уже писал, что ученые пришли к выводу, что в прошлом раком болели в 10 раз чаще, чем предполагалось.

Напоминаем, что исследователи узнали, как организм блокирует распространение раковых клеток по телу.

Также Фокус писал о том, что двух пациентов излечили от рака их собственные модифицированные клетки.

А еще ученые напрямую связали употребление алкоголя с появлением у людей нескольких видов рака.