Ученые напрямую связали употребление алкоголя с несколькими видами рака

Новое исследование подтвердило давние предположения о том, что алкоголь может вызвать рак головы, шеи и пищевода.

Исследование, в котором изучались данные 150 тысяч китайцев в течение более десяти лет, подтвердило прямую связь между употреблением алкоголя и развитием рака пищевода, головы и шеи. Рак головы и шеи — это термин, используемый для описания ряда различных злокачественных опухолей, которые развиваются в области горла, гортани, носа, пазух и рта или в этих органах. Хотя ученые давно говорили о связи между употреблением алкоголя и развитием рака, неизвестно было, как именно алкоголь вызывает рак, сообщает New Atlas.

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В новом исследовании ученые из Оксфордского университета сосредоточили внимания на вариантах генов, которые связаны с непереносимостью алкоголя. Два распространенных генетических варианта снижают любовь человека к алкоголю. Они уменьшают способность человека расщеплять ацетальдегид — токсичную молекулу, образующуюся при метаболизме алкоголя в организме.

В исследовании изучались генетические данные 150 тысяч китайцев. Оказалось, что те, у кого есть гены низкой переносимости алкоголя потребляли его значительно меньше, чем опрошенные без этих генетических вариантов.

Ученые выяснили, что у тех, кто имеет одну или две копии любого генетического варианта, риск развития рака на 13–31% ниже. Значительно большим был риск развития рака головы и шеи, пищевода, толстой кишки, прямой кишки и печени, у тех, кто употреблял больше алкоголя. Также ученые обнаружили, что те, кто имеет генетическую непереносимость алкоголя и все же употреблял его, также имели более высокие шансы заболеть раком головы и шеи и пищевода.

"Алкоголь напрямую вызывает несколько видов рака и эти риски увеличиваются у людей с наследственной низкой переносимостью алкоголя", — говорит Пек Кей из Оксфордского университета.

Другие ученые говорят, что такие генетические варианты в основном встречаются у жителей Азии и нужно провести дополнительные исследования на европейцах.

"Это исследование показало, что риск развития рака больше у людей неспособных эффективно расщеплять алкоголь. Подобная ситуация характерна для жителей Восточной Азии, но не так сильно распространена среди людей европейского происхождения. Поэтому нужны дополнительные исследования взаимосвязи между алкоголем и развитием рака среди европейцев", — говорит Стивен Берджесс из Кембриджского университета.

Новые результаты подтверждают исследование Международного агентства по изучению рака, в котором говорится, что примерно 740 тысяч новых случаев рака в 2020 году могут быть связаны с употреблением алкоголя.

Напоминаем, что ученые создали фрагмент ДНК, уничтожающий раковые стволовые клетки в крови. Этот сегмент ДНК уничтожает скрытые стволовые клетки рака и предотвращает его повторное появление.

Также Фокус писал о том, что ученые пришли к выводу, что в прошлом люди болели гораздо чаще. И было это еще до распространения курения и появления вредных выбросов в атмосферу.

Также ученые выяснили, что эволюция защитила от рака гигантских черепах. Еще они нашли причины того, как эти животные живут более 100 лет.