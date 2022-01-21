Учені безпосередньо пов'язали вживання алкоголю з декількома видами раку

Нове дослідження підтвердило давні припущення про те, що алкоголь може спричинити рак голови, шиї та стравоходу.

Дослідження, у якому вивчалися дані 150 тисяч китайців протягом понад десятка років, підтвердило прямий зв'язок між вживанням алкоголю та розвитком раку стравоходу, голови та шиї. Рак голови та шиї – це термін, що використовується для опису низки різних злоякісних пухлин, що розвиваються в ділянці горла, гортані, носа, пазух та рота або в цих органах. Хоча вчені давно говорили про зв'язок між вживанням алкоголю та розвитком раку, невідомо було, як саме алкоголь викликає рак, повідомляє New Atlas.

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У новому дослідженні вчені з Оксфордського університету зосередили увагу на варіантах генів, які пов'язані з непереносимістю алкоголю. Два поширені генетичні варіанти знижують любов людини до алкоголю. Вони зменшують здатність людини розщеплювати ацетальдегід — токсичну молекулу, що утворюється при метаболізмі алкоголю в організмі.

У дослідженні вивчали генетичні дані 150 тисяч китайців. Виявилося, що ті, хто має гени низької переносимості алкоголю, споживали його значно менше, ніж опитані без цих генетичних варіантів.

Учені з'ясували, що в тих, хто має одну чи дві копії будь-якого генетичного варіанту, ризик розвитку раку на 13–31% нижчий. Значно великим був ризик розвитку раку голови та шиї, стравоходу, товстої кишки, прямої кишки та печінки в тих, хто вживав більше алкоголю. Також учені виявили, що ті, хто має генетичну непереносимість алкоголю і все ж таки вживав його, також мали більш високі шанси захворіти на рак голови, шиї та стравоходу.

"Алкоголь безпосередньо викликає кілька видів раку і ці ризики збільшуються в людей зі спадковою низькою переносимістю алкоголю", — каже Пек Кей з Оксфордського університету.

Інші вчені кажуть, що такі генетичні варіанти переважно трапляються у жителів Азії і потрібно провести додаткові дослідження на європейцях.

"Це дослідження показало, що ризик розвитку раку більший у людей, які не здатні ефективно розщеплювати алкоголь. Подібна ситуація характерна для жителів Східної Азії, але не так сильно поширена серед людей європейського походження. Тому потрібні додаткові дослідження взаємозв'язку між алкоголем і розвитком раку серед європейців", — каже Стівен Берджесс з Кембриджського університету.

Нові результати підтверджують дослідження Міжнародного агентства з вивчення раку, у якому йдеться про те, що приблизно 740 тисяч нових випадків раку у 2020 році можуть бути пов'язані з вживанням алкоголю.

Нагадуємо, що вчені створили фрагмент ДНК, що знищує ракові стовбурові клітини в крові. Цей сегмент ДНК знищує приховані стовбурові клітини раку та запобігає його повторній появі.

Також Фокус писав про те, що вчені дійшли висновку, що в минулому люди хворіли набагато частіше. І було це ще до поширення куріння та появи шкідливих викидів в атмосферу.

Також учені з'ясували, що еволюція захистила від раку гігантських черепах. Ще вони знайшли причини того, як ці тварини мешкають понад 100 років.