На рак легень хворіють лише 10-20% затятих курців: вчені змогли з'ясувати причину

Дослідження припускає, що деякі курці можуть мати надійні механізми, що захищають їх від раку легень завдяки обмеженню мутацій клітин.

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Вчені з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна, США, з'ясували, що лише від 10% до 20% курців хворіють на рак легенів. Тоді як від цього захворювання страждають і деякі люди, які ніколи не курили. У межах нового дослідження з'явилося це пояснення, повідомляє SciTechDaily.

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Довгий час вважали, що куріння призводить до раку легень, викликаючи мутації ДНК у нормальних клітинах легень. За словами Яна Війга з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна, це було складно довести, адже не знаходили способу точно визначити кількість мутацій у нормальних клітинах. Аби розв'язати цю проблему, вчений розробив удосконалений метод секвенування повних геномів окремих клітин.

Нове дослідження

Використовуючи новий метод, вчені вивчили мутації в нормальних епітеліальних клітинах легень у людей. Ці клітини збирали в пацієнтів, які проходили бронхоскопію. Клітини взяли у 14 осіб, віком від 11 до 86 років, які ніколи не курили, й у 19 осіб, віком від 44 до 81 року, які курили максимум 1 пачку цигарок на день.

"Ці клітини легень живуть багато років і можуть накопичувати мутації, як пов'язані з віком, так і курінням. З усіх типів клітин легень вони найчастіше стають раковими", — говорить Саймон Спивак з Медичного коледжу Альберта Ейнштейна.

Вчені виявили, що мутації накопичуються в клітинах легень тих, хто не курить із віком, і таких мутацій у курців значно більше.

"Наше дослідження підтверджує, що куріння збільшує ризик появи раку легень через мутації клітин. Але, водночас деякі люди, які не курять, все ж таки хворіють на рак, а серед тих, хто є затятим курцем, такий показник становить від 10% до 20%", — каже Спивак.

[ + – ] Вчені зробили висновок, що кількість клітинних мутацій у легенях збільшується пропорційно до збільшення кількості викурених пачок цигарок на рік. І, ймовірно, це збільшує ризик появи раку легенів Фото: Pixabay

Чому затяті курці не хворіють на рак легенів?

Також вчені зробили висновок, що кількість клітинних мутацій у легенях збільшується пропорційно до збільшення кількості викурених пачок цигарок на рік. І, ймовірно, це збільшує ризик появи раку легенів. Але також вчені виявили, що зростання мутацій у клітинах зупиняється після 23 років безперервного куріння.

"Ми вважаємо, що найзатятіші курці уникли появи раку легень через те, що організму вдавалося придушити подальше накопичення мутацій у клітинах легень. Це може пов'язуватися з тим, що ці люди мають дуже досконалі системи для відновлення пошкоджень ДНК клітин легень або ж системи з усунення токсичної дії сигаретного диму", — говорить Війг.

За словами вченого, наступним етапом їхніх досліджень стане розробка методу, за допомогою якого можна було б виміряти здатність людини відновлювати клітини. Так можна оцінити рівень ризику раку легенів.

Фокус вже писав, що вчені дійшли висновку, що в минулому на рак хворіли в 10 разів частіше, ніж передбачали.

Нагадуємо, що дослідники дізналися, як організм блокує поширення ракових клітин по тілу.

Також Фокус писав про те, що двох пацієнтів вилікували від раку їхні власні модифіковані клітини.

А ще вчені безпосередньо пов'язали вживання алкоголю з появою в людей кількох видів раку.