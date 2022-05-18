Во время Кровавой Луны: ученые поделились редкими снимками Млечного Пути (фото)

Ученые и обычные фотографы смогли получить удивительные фотографии нашей галактики во время полного лунного затмения.

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В ночь с 15 на 16 мая многие люди на Земле могли наблюдать полное лунное затмение. Из-за того, что Луна в это время приобретает кроваво-красный оттенок, это затмение получило название Кровавая Луна. Это было самое длительное затмение за последние 30 лет. Во время этого лунного затмения, за которым наблюдали астрономы, им удалось также получить изображения нашей галактики – Млечный Путь, сообщает Futurism.

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Галактика Млечный Путь появилась в поле зрения астрономов, когда они наблюдали за полным лунным затмением. Это действительно впечатляющее зрелище зафиксировали астрономы обсерватории Джемини юг с помощью камеры установленной на местном телескопе.

Именно во время полного лунного затмения, когда Луна входит в тень Земли и наша планета, наш спутник и Солнце как бы выстраиваются в ряд, появляется уникальная возможность увидеть самые далекие уголки Млечного Пути.

Астрономы из обсерватории Джемини даже смогли записать на видео это короткое появление нашей галактики во время полного лунного затмения.

Но не только астрономам с их очень мощной камерой удалось запечатлеть Млечный Путь во время затмения Луны.

[ + – ] На этом изображении, которое сделал один из многочисленных фотографов, которые следили за полным лунным затмением, виден Млечный Путь и Луна в виде красной точки в правом нижнем углу Фото: Twitter

Несколько фотографов опубликовали свои снимки, на которых также виден Млечный Путь.

[ + – ] На этом изображении еще одног офотографа, виден Млечный Путь и Луна в верхней части изображения Фото: Twitter

А один канадский фотограф даже получил захватывающую панораму Млечного Пути и северного сияния в одном кадре.

Как уже писал Фокус, чтобы объяснить необычное расположение галактик-спутников вокруг Млечного Пути, ученые предложили новую теорию. Она говорит о том, что существует неизвестная пока пятая сила, которая способствует созданию невидимых стен и к этому причастны гипотетические элементарные частицы.

Напоминаем, что астрономам удалось также обнаружить в Млечном Пути звезду "золотого стандарта". Эта звезда имеет самое большое количество химических элементов в своем составе.

Также Фокус писал о том, что через почти полвека, ученым удалось найти потенциальное место в нашей галактике, которое является источником сигнала "Вау". Этот сигнал, как считают ученые могли послать представители внеземного разума.