Під час Кривавого Місяця: вчені поділилися рідкісними світлинами Чумацького Шляху (фото)

Вчені та звичайні фотографи змогли отримати дивовижні фотографії нашої галактики під час повного місячного затемнення.

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У ніч із 15 на 16 травня багато людей на Землі могли спостерігати повне місячне затемнення. Через те, що Місяць у цей час набуває криваво-червоного відтінку, це затемнення отримало назву Кривавий Місяць. Це було найдовше затемнення за останні 30 років. Під час цього місячного затемнення, за яким спостерігали астрономи, їм вдалося також отримати зображення нашої галактики — Чумацький Шлях, повідомляє Futurism.

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Галактика Чумацький Шлях з'явилася на полі зору астрономів, коли вони спостерігали за повним місячним затемненням. Це справді дивовижне видовище зафіксували астрономи обсерваторії Джеміні південь за допомогою камери, встановленої на місцевому телескопі.

Саме під час повного місячного затемнення, коли Місяць входить у тінь Землі й наша планета, наш супутник і Сонце як би вишиковуються в ряд, з'являється унікальна можливість побачити найдальші куточки Чумацького Шляху.

Астрономи з обсерваторії Джеміні навіть змогли записати на відео цю коротку появу нашої галактики під час повного місячного затемнення.

Але не тільки астрономам з їхньою дуже потужною камерою вдалося зняти Чумацький Шлях під час затемнення Місяця.

[ + – ] На цьому зображенні, яке зробив один із численних фотографів, які стежили за повним місячним затемненням, видно Чумацький Шлях та Місяць у вигляді червоної точки у правому нижньому кутку Фото: Twitter

Декілька фотографів опублікували свої знімки, на яких також видно Чумацький Шлях.

[ + – ] На цьому зображенні ще одного офотографа видно Чумацький Шлях і Місяць у верхній частині зображення Фото: Twitter

А один канадський фотограф навіть отримав захопливу панораму Чумацького Шляху та північного сяйва в одному кадрі.

Як уже писав Фокус, щоб пояснити незвичайне розташування галактик-супутників навколо Чумацького Шляху, вчені запропонували нову теорію. Вона говорить про те, що існує невідома поки п'ята сила, яка сприяє створенню невидимих стін і причетні до цього гіпотетичні елементарні частинки.

Нагадуємо, що астрономам вдалося також виявити в Чумацькому Шляху зірку "золотого стандарту". Ця зірка має найбільшу кількість хімічних елементів у своєму складі.

Також Фокус писав про те, що через майже півстоліття вченим вдалося знайти потенційне місце в нашій галактиці, яке є джерелом сигналу "Вау". Цей сигнал, як вважають вчені, могли послати представники позаземного розуму.