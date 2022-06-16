Ученые создали "наномашины", которые убивают раковые клетки: как это работает

Новые наномашины используют механические молекулярные движения для проникновения в клетки, чтобы их уничтожить.

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Ученые из Корейского института науки и технологий под руководством Йонгдо Чона создали новые биохимическме наномашины, которые проникают через клеточную мембрану и убивают раковую клетку с помощью молекулярных движений, сообщает SciTechDaily.

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"При создании наших наномашин мы вдохновлялись белками, которые выполняют биологические функции, изменяя свою форму в зависимости от окружающей их среды. Мы считаем, что с помощью этого метода лечения можно убить раковые клетки без помощи лекарств", — говорит Чон.

Как известно, раковые клетки имеют способность быстро делиться и так же быстро распространяться в тканях организма, что приводит к появлению раковых опухолей. Большинство современных методов лечения рака включают в себя уничтожение раковых клеток.

По статистике, только в США ежегодно от разных видов рака умирают сотни тысяч человек. Средний возраст онкобольного человека составляет 66 лет. Самыми распространенными видами рака в мире являются рак молочной железы, рак легких, рак предстательной железы и рак толстой кишки.

По словам ученых, белки часто называют биологическими "наномашинами", ведь они могут менять свою структуру с помощью механических движений. Даже небольшие изменения в белках влияют на процессы в организме человека.

[ + – ] Как известно раковые клетки имеют способность быстро делиться и так же быстро распространятся в тканях организма, что приводит к появлению раковых опухолей. Большинство современных методов лечения рака включают в себя уничтожение раковых клеток Фото: SciTechDaily

Поэтому ученые решили создать новые наномашины, которые будут похожи на белки. Эти объекты ученые создали с помощью объединения наночастиц золота диаметром 2 нм с молекулами, которые могут по-разному действовать в зависимости от окружающей среды.

Новые наномашины состоят из подвижных органических молекул и неорганических наночастиц, которые используя механические молекулярные движения, могут проникать сквозь клеточную мембрану и разрушать раковые клетки.

Эти наномашины могут напрямую уничтожать раковые клетки без применения лекарственных препаратов, как это делают наноносители капсульного типа, которые доставляют к раковым клеткам лекарства. Новые наномашины созданы таким образом, что проникают только в раковые клетки и не трогают здоровые.

Фокус уже писал о том, что ученые представили новое лекарство от рака. Это экспериментальный препарат, вызвавший ремиссию у 100% испытуемых.

Также Фокус писал о том, что раком легких болеют всего 10-20% заядлых курильщиков и ученые смогли выяснить причину этого.

Напоимнаем, что в TikTok пользователи распространяют информацию о новом виде лечение запоров. Диетологи считают, что этот метод может быть опасен для здоровья и объяснили почему.