Вчені створили "наномашини", які вбивають ракові клітини: як це працює

Нові наномашини використовують механічні молекулярні рухи для проникнення у клітини, щоб їх знищити.

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Вчені з Корейського інституту науки та технологій під керівництвом Йонгдо Чона створили нові біохімічні наномашини, які проникають через клітинну мембрану та вбивають ракову клітину за допомогою молекулярних рухів, повідомляє SciTechDaily.

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"При створенні наших наномашин ми надихалися білками, які виконують біологічні функції, змінюючи свою форму залежно від навколишнього середовища. Ми вважаємо, що за допомогою цього методу лікування можна вбити ракові клітини без допомоги ліків", — говорить Чон.

Як відомо, ракові клітини мають здатність швидко ділитися і так само швидко поширюватись у тканинах організму, що призводить до появи ракових пухлин. Більшість сучасних методів лікування раку включають знищення ракових клітин.

За статистикою, лише у США щороку від різних видів раку вмирають сотні тисяч людей. Середній вік онкохворої людини становить 66 років. Найпоширенішими видами раку у світі є рак молочної залози, рак легень, рак передміхурової залози та рак товстої кишки.

За словами вчених, білки часто називають біологічними "наномашинами", адже вони можуть змінювати свою структуру за допомогою механічних рухів. Навіть невеликі зміни у білках впливають на процеси в організмі людини.

[ + – ] Як відомо, ракові клітини мають здатність швидко ділитися і так само швидко поширюються в тканинах організму, що призводить до появи ракових пухлин. Більшість сучасних методів лікування раку включають знищення ракових клітин Фото: SciTechDaily

Тому вчені вирішили створити нові наномашини, які будуть схожі на білки. Ці об'єкти вчені створили за допомогою поєднання наночастинок золота діаметром 2 нм з молекулами, які можуть по-різному діяти залежно від довкілля.

Нові наномашини складаються з рухомих органічних молекул і неорганічних наночастинок, які використовуючи механічні молекулярні рухи, можуть проникати крізь клітинну мембрану і руйнувати ракові клітини.

Ці наномашини можуть безпосередньо знищувати ракові клітини без застосування лікарських засобів, як це роблять наноносії капсульного типу, які доставляють до ракових клітин ліки. Нові наномашини створені так, що проникають лише у ракові клітини та не чіпають здорові.

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