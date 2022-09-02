В Китае создали космический ядерный реактор, способный обеспечить энергией 10 МКС

Согласно сообщениям китайских СМИ, космический ядерный реактор прошел всестороннюю оценку своей производительности.

В Китае создали ядерный реактор, который может производить 1 мегаватт энергии для поддержки систем космических аппаратов и их движения в космосе. Согласно сообщениям китайских СМИ, эта разработка прошла оценку эффективности Министерством науки и технологий Китая, пишет Space.

Американские эксперты узнали о новой технологической разработке Китая из сообщений, которые попали в Сеть. Но их быстро удалили, остались только кэшированные данные и архивные версии.

Известно, что ученые из Китайской академии наук создали ядерный реактор для использования в космических миссиях, который может производить 1 мегаватт энергии. Министерство науки и технологий Китая проверило уже его эффективность. Но в сообщениях китайских СМИ нет никаких технических подробностей, а также не сказано, где именно будет применяться данный ядерный реактор.

Американские эксперты говорят, что 1 мегаватта энергии достаточно для того, чтобы обеспечить 10 таких орбитальных станций, как МКС. Известно, что эта космическая станция потребляет не более 120 киловатт электроэнергии.

[ + – ] Американские эксперты говорят, что 1 мегаватта энергии достаточно для того, чтобы обеспечить 10 таких орбитальных станций, как МКС. Известно, что эта космическая станция потребляет не более 120 киловатт электроэнергии Фото: Business Insider

Ядерная энергия часто используется в космических аппаратах, которые из-за нахождения в глубоком космосе не могут получать достаточно солнечной энергии для поддержки своей работоспособности и движения.

Ученые считают, что ядерная энергетика является ключом к успеху существования будущих поселений человека на Луне или Марсе. Несмотря, что создание китайского космического ядерного реактора окутано тайной, известно, что этот проект начали реализовать еще в 2019 году. В 2021 году из сообщений китайских СМИ стало известно, что был создан прототип этого реактора, а некоторые его компоненты уже работоспособны.

Американские эксперты предполагают, что Китай очень заинтересован в создании ядерных реакторов для космических миссий. Особенно это касается применения ядерной энергетики для исследования дальних уголков Солнечной системы.

Есть информация о том, что китайцы хотят отправить космические аппараты, использующие ядерную энергию, к самым дальним частям внешней Солнечной системы для исследования гелиосферы. Также известно о том, что Китай занимается созданием космического аппарата с ядерным двигателем, который будет изучать Нептун.

[ + – ] Есть информация о том, что китайцы хотят отправить космические аппараты, использующие ядерную энергию, к самым дальним частям внешней Солнечной системы для исследования гелиосферы. Также известно о том, что Китай занимается созданием космического аппарата с ядерным двигателем, который будет изучать Нептун (на фото) Фото: wikipedia

Еще в прошлом году американские ученые заявили, что США нужно ускорить разработку космических аппаратов и космических кораблей с ядерными двигателями, так в этом страну может опередить КНР. Фокус уже писал о том, что NASA планирует создать ядерную энергосистему на Луне, которая обеспечит энергией будущую лунную базу.

Что касается Китая, то у этой страны уже есть успешный опыт применения ядерной энергии в космических аппаратах. Например, посадочный аппарат "Чанъэ-3", который находится на Луне, использует ядерный генератор, работающий на плутонии. Это позволяет аппарату пережить холодную двухнедельную лунную ночь.

Что касается Луны, то NASA очень надеется на то, что запуск ракеты-носителя SLS, которая отправит к Луне космический корабль, все же состоится в субботу, 3 сентября, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о еще одной секретной китайской разработке. Это многоразовый космический самолет, который может составить конкуренцию такому же американскому космическому кораблю.

Напоминаем, что в Министерстве обороны США очень обеспокоены разработками космического оружия, которое проводится в Китае и России. По этому поводу даже будет проведено специальное совещания руководителей Пентагона.