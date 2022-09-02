У Китаї створили космічний ядерний реактор, здатний забезпечити енергією 10 МКС

За повідомленнями китайських ЗМІ, космічний ядерний реактор пройшов всебічну оцінку своєї продуктивності.

У Китаї створили ядерний реактор, який може виробляти 1 мегават енергії для підтримки систем космічних апаратів та їх руху в космосі. Згідно з повідомленнями китайських ЗМІ, ця розробка пройшла оцінку ефективності Міністерства науки і технологій Китаю, пише Space.

Американські експерти дізналися про нову технологічну розробку Китаю з повідомлень, які потрапили в мережу. Але їх швидко видалили, залишилися лише кешовані дані й архівні версії.

Відомо, що вчені з Китайської академії наук створили ядерний реактор для використання в космічних місіях, який може виробляти 1 мегават енергії. Міністерство науки і технологій Китаю перевірило його ефективність. Але в повідомленнях китайських ЗМІ немає жодних технічних подробиць, а також не сказано, де саме застосовуватиметься цей ядерний реактор.

Американські експерти кажуть, що 1 мегавата енергії достатньо для того, щоб забезпечити 10 таких орбітальних станцій, як МКС. Відомо, що ця космічна станція споживає трохи більше 120 кіловат електроенергії.

[ + – ] Американські експерти кажуть, що 1 мегавата енергії достатньо для того, щоб забезпечити 10 таких орбітальних станцій, як МКС. Відомо, що ця космічна станція споживає не більше 120 кіловат електроенергії Фото: Business Insider

Ядерна енергія часто використовується в космічних апаратах, які через перебування в глибокому космосі не можуть отримувати достатньо сонячної енергії для підтримки своєї працездатності та руху.

Учені вважають, що ядерна енергетика є ключем до успіху існування майбутніх поселень людини на Місяці чи Марсі. Незважаючи на те, що створення китайського космічного ядерного реактора оповите таємницею, відомо, що цей проєкт почали реалізувати ще в 2019 році. У 2021 році з повідомлень китайських ЗМІ стало відомо, що створено прототип цього реактора, а деякі його компоненти вже працездатні.

Американські експерти вважають, що Китай дуже зацікавлений у створенні ядерних реакторів для космічних місій. Особливо це стосується застосування ядерної енергетики для дослідження далеких куточків Сонячної системи.

Є інформація про те, що китайці хочуть відправити космічні апарати, які використовують ядерну енергію, до найдальших частин зовнішньої Сонячної системи для дослідження геліосфери. Також відомо про те, що Китай займається створенням космічного апарату з ядерним двигуном, який вивчатиме Нептун.

[ + – ] Є інформація про те, що китайці хочуть відправити космічні апарати, які використовують ядерну енергію, до найдальших частин зовнішньої Сонячної системи для дослідження геліосфери. Китай займається створенням космічного апарату з ядерним двигуном, який вивчатиме Нептун (на фото) Фото: wikipedia

Ще минулого року американські вчені заявили, що США потрібно прискорити розробку космічних апаратів і космічних кораблів з ядерними двигунами, тож у цьому країну може випередити КНР. Фокус уже писав про те, що NASA планує створити ядерну енергосистему на Місяці, яка забезпечить енергією майбутню місячну базу.

Щодо Китаю, то ця країна вже має успішний досвід застосування ядерної енергії в космічних апаратах. Наприклад, посадковий апарат "Чан'є-3", що знаходиться на Місяці, використовує ядерний генератор, що працює на плутонії. Це дозволяє апарату пережити холодну двотижневу місячну ніч.

Що стосується Місяця, то NASA дуже сподівається на те, що запуск ракети-носія SLS, яка відправить до Місяця космічний корабель, все ж таки відбудеться в суботу, 3 вересня, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про ще одну секретну китайську розробку. Це багаторазовий космічний літак, який може скласти конкуренцію такому самому американському космічному кораблю.

Нагадуємо, що в Міністерстві оборони США дуже стурбовані розробками космічної зброї, що виробляються у Китаї та Росії. З цього приводу навіть буде проведено спеціальну нараду керівників Пентагону.