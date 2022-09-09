Детектив доколумбовой Америки. Ученые выяснили, как были убиты нынешние мумии 1000 лет назад

Во время анализа мумий из Южной Америки ученые раскрыли сразу два убийства.

Немецкие ученые провели анализ трех мумий с помощью 3D компьютерной томографии. Эти мумии когда-то были двумя мужчинами и женщиной, жившими на территории нынешних Чили и Перу 1000 лет назад в доколумбовой Америке. Результаты исследования показали, что женщина умерла своей смертью, в то время как мужчин зверски убили, пишет Daily Mail.

Новое исследование выявило важную историческую информацию о распространенности насилия древних человеческих обществах на территории Южной Америки. По словам автора исследования Андреаса Нерлиха, им бы не удалось узнать от чего умерли эти люди, если бы не была проведена 3D компьютерная томография именно мумий. С человеческими скелетами этого сделать было бы невозможно.

Хотя большинство предыдущих исследований свидетельств полученных травм и увечий у людей, которые жили в доколумбовой Америке, как раз были сосредоточены именно на изучении черепов и других костей. По словам Нерлиха, гораздо больше информации о травмах можно получить из мягких тканей, которые сохраняются с помощью мумификации.

[ + – ] Ученые выяснили, что мумия из Марбурга — это мужчина, который жил на севере нынешней страны Чили и судя по вещам, с которыми он был похоронен, он жил в общине рыбаков. Анализ показал, что на время смерти этому человеку было от 20 до 25 лет и хотя он был похоронен в сидячем положении, его рост при жизни составлял примерно 170 см Фото: Daily Mail

Для своего исследования ученые использовали три мумии: мумию мужчины, которая хранилась в Анатомическом музее в Марбурге, Германия, а также мумии женщины и мужчины, которые хранились в Художественно-историческом музее в Делемоне, Швейцария.

Ученые выяснили, что мумия из Марбурга — это мужчина, который жил на севере нынешней страны Чили и судя по вещам, с которыми он был похоронен, он жил в общине рыбаков. Анализ показал, что на время смерти этому человеку было от 20 до 25 лет и хотя он был похоронен в сидячем положении, его рост при жизни составлял примерно 170 см. У мумии хорошо сохранились зубы с некоторыми повреждениями, характерными для жителей доколумбовой Америки, которые в основном питались кукурузой.

[ + – ] После анализа ученые пришли к выводу, то этот мужчина умер от сильного удара по голове, а затем его еще раз ударили ножом в спину Фото: Daily Mail

В легких ученые обнаружили следы перенесенного тяжелого туберкулеза, но это не стало причиной его смерти. После анализа ученые пришли к выводу, что этот мужчина умер от сильного удара по голове, а затем его еще раз ударили ножом в спину. Ученые считают, что эту мумию убили один или даже двое людей в период между 996 и 1147 годами нашей эры.

Судя по вещам, с которыми были захоронены две другие мумии, из музея в Делемоне, эти мужчина и женщина жили на юго-западе современного Перу. Их похоронили лицом вверх и это положение лежащего тела не характерно для мумий из горных районов Южной Америки. Этих людей похоронили в одежде, которая была соткана из хлопка и шерсти ламы или альпаки, а также шерсти грызуна вискачи. Анализ показал, что мужчина умер между 902 и 994 годами нашей эры и при жизни страдал от атеросклероза, а женщина — между 1224 и 1282 годами нашей эры.

[ + – ] Судя по вещам, с которыми были захоронены две другие мумии, из музея в Делемоне, эти мужчина (на фото справа) и женщина (на фото слева) жили на юго-западе современного Перу. Их похоронили лицом вверх и это положение лежащего тела не характерно для мумий из горных районов Южной Америки Фото: Daily Mail

Тщательное изучение мужской мумии показало, что смерть наступила не от хронического заболевания артерий, а от сильной травмы шейного отдела позвоночника. Ученые пришли к выводу, что это было преднамеренное убийство, так как значительный вывих двух шейных позвонков смертелен и человек умер сразу же. Что касается женской мумии, то ученые выяснили, что женщина из нынешнего Перу умерла своей смертью. Были выявлены только повреждения, которые были получены уже после смерти.

"Изучение человеческих мумий человека с помощью 3D компьютерной томографии может выявить гораздо больше травм, особенно травм, которые были нанесены преднамеренно другим человеком, чем при изучении древних скелетов", — говорит Нерлих.

Фокус уже писал о самых известных мумиях, которые когда-либо находили ученые и о том, какие они хранили секреты.

Также Фокус писал о том, что в Египте впервые обнаружили мумию женщины, которая при жизни пережила инсульт.

Напоминаем, что ученые нашли доказательства самой ранней ампутации в мире. Эту операцию провели древние люди еще 30 тысяч лет назад.