Детектив доколумбової Америки. Вчені з'ясували, як вбили нинішні мумії 1000 років тому

Під час аналізу мумій із Південної Америки вчені розкрили одразу два вбивства.

Німецькі вчені провели аналіз трьох мумій за допомогою 3D комп'ютерної томографії. Ці мумії колись були двома чоловіками та жінкою, які жили на території нинішніх Чилі та Перу 1000 років тому в доколумбовій Америці. Результати дослідження показали, що жінка померла своєю смертю, тоді як чоловіків по-звірячому вбили, пише Daily Mail.

Нове дослідження виявило важливу історичну інформацію про поширеність насильства в стародавніх людських суспільствах на території Південної Америки. За словами автора дослідження Андреаса Нерліха, їм не вдалося б дізнатися, від чого померли ці люди, якби не провели 3D комп'ютерну томографію саме мумій. З людськими кістяками цього зробити було б неможливо.

Хоча більшість попередніх досліджень доказів отриманих травм та каліцтв у людей, які жили в доколумбовій Америці, якраз були зосереджені саме на вивченні черепів та інших кісток. За словами Нерліха, набагато більше інформації про травми можна отримати з м'яких тканин, які зберігаються за допомогою муміфікації.

[ + – ] Вчені з'ясували, що мумія з Марбурга — це чоловік, який жив на півночі нинішньої країни Чилі і, судячи з речей, з якими його поховали, він жив у громаді рибалок. Аналіз показав, що на час смерті цій людині було від 20 до 25 років, і хоча її поховали в сидячому положенні, її ріст за життя становив приблизно 170 см Фото: Daily Mail

Для свого дослідження вчені використали три мумії: мумію чоловіка, яка зберігалася в Анатомічному музеї у Марбурзі, Німеччина, а також мумії жінки та чоловіки, які зберігали у Художньо-історичному музеї у Делемоні, Швейцарія.

Вчені з'ясували, що мумія з Марбурга — це чоловік, який жив на півночі нинішньої країни Чилі і, судячи з речей, з якими його поховали, він жив у громаді рибалок. Аналіз показав, що на час смерті цій людині було від 20 до 25 років, і хоча її поховали в сидячому положенні, її ріст за життя становив приблизно 170 см. У мумії добре збереглися зуби з деякими пошкодженнями, характерними для жителів доколумбової Америки, які здебільшого харчувалися кукурудзою.

[ + – ] Після аналізу вчені дійшли висновку, що цей чоловік помер від сильного удару по голові, а потім його ще раз ударили ножем у спину Фото: Daily Mail

У легенях вчені виявили сліди перенесеного важкого туберкульозу, але це не спричинило його смерть. Після аналізу вчені дійшли висновку, що чоловік помер від сильного удару по голові, а потім його ще раз ударили ножем у спину. Вчені вважають, що цю мумію вбили одна або навіть двоє людей у період між 996 та 1147 роками нашої ери.

Судячи з речей, з якими поховали дві інші мумії, з музею в Делемон, ці чоловік і жінка жили на південному заході сучасного Перу. Їх поховали обличчям вгору і це положення тіла, що лежить, не характерне для мумій з гірських районів Південної Америки. Цих людей поховали в одязі, який зітканий з бавовни та шерсті лами чи альпаки, а також шерсті гризуна скроні. Аналіз показав, що чоловік помер між 902 і 994 роками нашої ери і за життя страждав від атеросклерозу, а жінка між 1224 і 1282 роками нашої ери.

[ + – ] Судячи з речей, з якими поховали дві інші мумії, з музею в Делемоні, ці чоловік (на фото праворуч) та жінка (на фото зліва) жили на південному заході сучасного Перу. Їх поховали обличчям вгору і це положення тіла, що лежить, не характерне для мумій з гірських районів Південної Америки Фото: Daily Mail

Ретельне вивчення чоловічої мумії показало, що смерть настала не від хронічного захворювання на артерії, а від сильної травми шийного відділу хребта. Вчені дійшли висновку, що це було навмисне вбивство, оскільки значний вивих двох шийних хребців смертельний і людина померла відразу. Щодо жіночої мумії, то вчені з'ясували, що жінка з нинішнього Перу померла своєю смертю. Виявлено лише пошкодження, отримані вже після смерті.

"Вивчення людських мумій людини за допомогою 3D комп'ютерної томографії може виявити набагато більше травм, особливо травм, нанесених навмисно іншою людиною, ніж під час вивчення стародавніх скелетів", — говорить Нерліх.

Фокус вже писав про найвідоміші мумії, які колись знаходили вчені і про те, які вони зберігали секрети.

Також Фокус писав про те, що в Єгипті вперше виявили мумію жінки, яка за життя пережила інсульт.

Нагадуємо, що вчені знайшли докази найранішої ампутації у світі. Цю операцію провели давні люди ще 30 тисяч років тому.