Осторожно, слишком близко. К Земле летит астероид, который приблизится на рекордные 7,1 млн км

Астероид размером в 65 метров уже 15 сентября приблизится к нашей планете и его считают потенциально опасным.

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Любой околоземный астероид, если он приближается к Земле на расстояние в менее, чем 7,5 млн км, считается потенциально опасным для нашей планеты. Астероид, который имеет размеры в примерно 65 метров уже 15 сентября приблизится к Земле на расстояние в 7,1 млн км, пишет HITECH.

В основном все астероиды находятся в главном поясе астероидов, между Марсом и Юпитером, но существуют астероиды, которые вращаются вокруг Солнца на более близком расстоянии. Это околоземные астероиды и многие из них представляют опасность для нашей планеты.

Эти космические камни пересекают орбиту Земли и в основном не пролетают мимо, даже когда приближаются на очень близкое расстояние к нашей планете. Но если ученые видят, что астероид приблизится к Земле на расстояние в менее, чем 7,5 млн км, то он уже считается потенциально опасным.

Сейчас к Земле на скорости в 39 тысяч км/час летит огромный астероид под названием 2020 PT4. Он был открыт только 2 года назад и его размеры оцениваются в примерно 65 метров. Данный космический камень принадлежит к группе околоземных астероидов, которые называются Аполлоны. На данный момент ученым известно о существовании более 5 тысяч астероидов данного класса.

[ + – ] Сейчас к Земле на скорости в 39 тысяч км/час летит огромный астероид под названием 2020 PT4. Он был открыт только 2 года назад и его размеры оцениваются в примерно 65 метров Фото: Live Science

Большинство астероидов, которые все же попадают в атмосферу Земли, имеют намного меньший размер и в конечном итоге сгорают в атмосфере, так и не достигнув поверхности. Только обломки этих астероидов, в виде метеоритов могут упасть на Землю.

Но угроза падения на планету крупного астероида всегда существует. Поэтому NASA постоянно следит за этими околоземными объектами.

По словам ученых, астероид 2020 PT4 уже 15 сентября 2022 года приблизится к Земле на опасно близкое расстояние в 7,1 млн км. Именно из-за этого расстояния от Земли астроид считают потенциально опасным.

Расчеты ученых показывают, что столкновения с планетой ждать не стоит, но любое вмешательство в траекторию его полета, будь то столкновение с другим космическим камнем, или влияние гравитации Земли или Луны, могут привести к катастрофе.

[ + – ] Расчеты ученых показывают, что столкновения с планетой ждать не стоит, но любое вмешательство в траекторию его полета, будь то столкновение с другим космическим камнем, или влияние гравитации Земли или Луны, могут привести к катастрофе Фото: Live Science

Околоземный астероид 2020 PT4 совершает полный оборот вокруг Солнца за 734 дня. Он имеет вытянутую орбиту, а потому в самой дальней точке от звезды он находится на расстоянии в 355 млн км, а в самой ближней – на расстоянии в 122 млн км. Для сравнения, от Земли до Солнца – примерно 150 млн км.

Для того, чтобы спасти нашу планету от возможного столкновения с астероидами в будущем, в NASA создали специальный космический аппарат. Он способен изменять орбиту космического камня и впервые продемонстрирует это в конце этого месяца, как уже писал Фокус.

Также напоминаем, что Земле неделю назад угрожал еще один потенциально опасный астероид, который летел со скорость в 32 тысячи км/час.

Фокус уже писал о том, что новое исследование предполагает, что удар древнего астероида превратил живых существ на Земле в уголь.

А удар крупного астероида по карликовой планете в Солнечной системе стал причиной выброса обломков в космос и эти метеориты доставили на Землю необычные алмазы, как уже писал Фокус.