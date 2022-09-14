Обережно, надто близько. До Землі летить астероїд, який наблизиться на рекордні 7,1 млн. км

Астероїд розміром 65 метрів вже 15 вересня наблизиться до нашої планети і його вважають потенційно небезпечним.

Related video

Будь-який навколоземний астероїд, якщо він наближається до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км, вважається потенційно небезпечним для нашої планети. Астероїд, який має розміри приблизно 65 метрів вже 15 вересня наблизиться до Землі на відстань в 7,1 млн км, пише HITECH.

Переважно всі астероїди знаходяться в головному поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, але існують астероїди, які обертаються навколо Сонця на найближчій відстані. Це навколоземні астероїди і багато з них являють небезпеку для нашої планети.

Ці космічні камені перетинають орбіту Землі і переважно пролітають повз, навіть коли наближаються на дуже близьку відстань до нашої планети. Але якщо вчені бачать, що астероїд наблизиться до Землі на відстань менш ніж 7,5 млн км, то він уже вважається потенційно небезпечним.

Зараз до Землі на швидкості 39 тисяч км/годину летить величезний астероїд під назвою 2020 PT4. Він був відкритий лише 2 роки тому і його розміри оцінюються приблизно в 65 метрів. Цей космічний камінь належить до групи навколоземних астероїдів, які називаються Аполлонами. Нині вченим відомо про існування понад 5 тисяч астероїдів цього класу.

[ + – ] Зараз до Землі на швидкості 39 тисяч км/годину летить величезний астероїд під назвою 2020 PT4. Він був відкритий лише 2 роки тому і його розміри оцінюються приблизно у 65 метрів Фото: Seneca-Guns

Більшість астероїдів, які все ж таки потрапляють в атмосферу Землі, мають набагато менший розмір і зрештою згоряють в атмосфері, так і не досягнувши поверхні. Тільки уламки цих астероїдів у вигляді метеоритів можуть впасти на Землю.

Але загроза падіння на планету великого астероїда завжди є. Тому NASA постійно слідкує за цими навколоземними об'єктами.

За словами вчених, астероїд 2020 PT4 вже 15 вересня 2022 року наблизиться до Землі на небезпечно близьку відстань 7,1 млн км. Саме через цю відстань від Землі астроїд вважають потенційно небезпечним.

Розрахунки вчених показують, що зіткнення з планетою чекати не варто, але будь-яке втручання в траєкторію його польоту, чи зіткнення з іншим космічним каменем, чи вплив гравітації Землі чи Місяця, можуть призвести до катастрофи.

[ + – ] Розрахунки вчених показують, що зіткнення з планетою чекати не варто, але будь-яке втручання в траєкторію його польоту, чи то зіткнення з іншим космічним каменем, чи вплив гравітації Землі чи Місяця, можуть призвести до катастрофи. Фото: Seneca-Guns

Навколоземний астероїд 2020 PT4 здійснює повний оберт навколо Сонця за 734 дні. Він має витягнуту орбіту, а тому в найдальшій точці від зірки він знаходиться на відстані 355 млн км, а в найближчій — на відстані 122 млн км. Для порівняння, від Землі до Сонця — приблизно 150 млн. км.

Для того, щоб урятувати нашу планету від можливого зіткнення з астероїдами в майбутньому, у NASA створили спеціальний космічний апарат. Він здатний змінювати орбіту космічного каменю і вперше продемонструє це наприкінці цього місяця, як писав Фокус.

Також нагадуємо, що Землі тиждень тому загрожував ще один потенційно небезпечний астероїд, який летів зі швидкістю 32 тисячі км/год.

Фокус вже писав про те, що нове дослідження припускає, що удар древнього астероїда перетворив живих істот на Землі на вугілля.

А удар великого астероїда по карликовій планеті в Сонячній системі спричинив викид уламків у космос і ці метеорити доставили на Землю незвичайні алмази, як уже писав Фокус.