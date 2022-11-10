Невероятное везение. Телескоп Хаббл запечатлел сверхновую, спустя всего пару часов после взрыва (фото)

На снимках космического телескопа ученые увидели эволюцию одной из самых старых сверхновых.

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Группа американских астрономов обнаружила на архивных снимках космического телескопа Хаббл одну из самых старых и соответственно самых далеких сверхновых, известных на сегодня, пишет Space.

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Еще в 12 лет назад космический телескоп Хаббл сделал несколько изображений скопления галактик под названием Abell 370, которое находится на расстоянии в 4 млрд световых лет от нас. Считается, что это самое далекое из известных скоплений галактик.

[ + – ] Еще в 12 лет назад космический телескоп Хаббл сделал несколько изображений скопления галактик под названием Abell 370, которое находится на расстоянии в 4 млрд световых лет от нас. Считается, что это самое далекое из известных скоплений галактик Фото: NASA

Казалось бы, ничего удивительного в этих изображениях и нет. Но астрономы из Университета штата Миннесота, США, обнаружили на этих архивных снимках нечто невероятное. Оказалось, что Хабблу удалось запечатлеть сверхновую через несколько часов после взрыва гигантской звезды.

Это оказалось возможным из-за эффекта гравитационного линзирования, когда свет от далекого объекта отражает другой объект (галактика или скопление галактик), который находится между Землей и наблюдаемым объектом. Конечно, при прохождении через галактики свет немного искажается, но все же астрономы могут получить точные данные о том, что находится далеко за галактикой-линзой. В данном случае такой линзой оказалось скопление галактик Abell 370.

[ + – ] Астрономы из Университета штата Миннесота, США, обнаружили на этих архивных снимках нечто невероятное. Оказалось, что Хабблу удалось запечатлеть сверхновую через несколько часов после взрыва гигантской звезды Фото: NASA

Проанализировав полученные данные о далеком объекте, астрономы пришли к выводу, что в сверхновую превратился красный сверхгигант, у которого диаметр в 530 раз превышает размер Солнца. Также ученые выяснили, что Хабблу удалось сделать целых три снимка, на которых видна эволюция сверхновой. В частности, на первом снимке видна сверхновая всего через 6 часов после взрыва, а на двух других изображениях видна сверхновая через 10 и 30 дней после взрыва.

[ + – ] Ученые выяснили, что Хабблу удалось сделать целых три снимка, на которых видна эволюция сверхновой. В частности, на первом снимке видна сверхновая всего через 6 часов после взрыва, а на двух других изображениях видна сверхновая через 10 и 30 дней после взрыва Фото: NASA

Проведя необходимые вычисления, которые учитывали скорость расширения Вселенной, астрономы пришли к выводу, что данная сверхновая взорвалась 11,5 млрд лет назад. Это значит, что она является одной из самых старых и соответственно одной из самых далеких сверхновых известных на сегодня.

Ученые считают, что их исследование поможет изучать такие же очень далекие сверхновые, если их снова увидят другие ученые.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что огромные звезды, которые находятся в конце своего жизненного пути, могут "предупреждать" о том, что скоро они станут сверхновой.

Также Фокус писал о том, что астрономам удалось найти решение еще одной загадки, которая касается знаменитого остатка сверхновой под названием Кассиопея А.

Напоминаем, что ученые обнаружили за нашей галактикой гигантскую внегалактическую структуру. Что она из себя представляет, Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что космический телескоп Уэбба сделал изображение одинокой галактики рядом с Млечным Путем. Ученые считают, что она является свидетелем ранней Вселенной.