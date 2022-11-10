Неймовірне везіння. Телескоп Габбл сфотографував наднову, лише через пару годин після вибуху (фото)

На знімках космічного телескопа вчені побачили еволюцію однієї з найстаріших наднових.

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Група американських астрономів виявила на архівних знімках космічного телескопа Габбл одну з найстаріших і, відповідно, найдальших наднових, відомих на сьогодні, пише Space.

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Ще 12 років тому космічний телескоп Габбл зробив кілька зображень скупчення галактик під назвою Abell 370, яке знаходиться на відстані 4 млрд світлових років від нас. Вважається, що це найдальше з відомих скупчень галактик.

[ + – ] Ще 12 років тому космічний телескоп Габбл зробив кілька зображень скупчення галактик під назвою Abell 370, яке знаходиться на відстані 4 млрд світлових років від нас. Вважається, що це найдальше з відомих скупчень галактик Фото: NASA

Здавалося б, нічого дивного в цих зображеннях немає. Але астрономи з Університету штату Міннесота, США виявили на цих архівних знімках щось неймовірне. Виявилося, що Габблу вдалося зафіксувати наднову через кілька годин після вибуху гігантської зірки.

Це виявилося можливим через ефект гравітаційного лінзування, коли світло від далекого об'єкта відбиває інший об'єкт (галактика або скупчення галактик), який знаходиться між Землею й об'єктом, що спостерігається. Звичайно, при проходженні через галактики світло трохи спотворюється, але все ж таки астрономи можуть отримати точні дані про те, що знаходиться далеко за галактикою-лінзою. У цьому випадку такою лінзою виявилося скупчення галактик Abell 370.

[ + – ] Астрономи з Університету штату Міннесота, США виявили на цих архівних знімках щось неймовірне. Виявилося, що Габблу вдалося сфотографувати наднову за кілька годин після вибуху гігантської зірки Фото: NASA

Проаналізувавши отримані дані про далекий об'єкт, астрономи дійшли висновку, що наднова перетворилася у червоний надгігант, у якого діаметр в 530 разів перевищує розмір Сонця. Також вчені з'ясували, що Габблу вдалося зробити цілих три знімки, на яких видно еволюцію наднової. Зокрема, на першому знімку видно наднову через 6 годин після вибуху, а на двох інших зображеннях видно наднову через 10 і 30 днів після вибуху.

[ + – ] Вчені з'ясували, що Габблу вдалося зробити цілих три знімки, на яких видно еволюцію наднової. Зокрема, на першому знімку видно наднову через 6 годин після вибуху, а на двох інших зображеннях видно наднову через 10 і 30 днів після вибуху Фото: NASA

Провівши необхідні обчислення, які враховували швидкість розширення Всесвіту, астрономи дійшли висновку, що ця наднова вибухнула 11,5 млрд років тому. Це означає, що вона є однією з найстаріших і відповідно однією з найдальших найновіших відомих на сьогодні.

Вчені вважають, що їх дослідження допоможе вивчати такі ж далекі наднові, якщо їх знову побачать інші вчені.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що величезні зірки, які знаходяться наприкінці свого життєвого шляху, можуть "попереджати" про те, що скоро вони стануть надновими.

Також Фокус писав про те, що астрономам вдалося знайти рішення ще однієї загадки, яка стосується знаменитого залишку наднової під назвою Кассіопея А.

Нагадуємо, що вчені виявили за нашою галактикою гігантську позагалактичну структуру. Що вона являє собою, Фокус вже писав.

Також Фокус писав про те, що космічний телескоп Вебба зробив зображення самотньої галактики поряд із Чумацьким Шляхом. Вчені вважають, що вона є свідком раннього Всесвіту.