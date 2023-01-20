Гигантские волны уже скоро захлестнут Землю: всему виной особенное новолуние впервые за 1000 лет

В ближайшие дни ожидаются необычайно сильные приливы, которые могут привести к затоплению прибрежных районов планеты.

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Ученые прогнозируют появление на Земле "королевских приливов", то есть очень высоких приливов, которые могут вызвать сильные волны, которые приведут к затоплению и эрозии прибрежных районов. И это может случиться уже 23-25 января этого года. Такое событие связано с тем, что у Луны будет особенное новолуние, пишет Forbes.

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Очень высокие приливы, которые неофициально называют "королевскими приливами", могут появиться уже 23-25 января в связи с тем, что фаза Луны известная как новолуние совпала с приближением спутника к нашей планете на самое близкое расстояние за последние почти 1000 лет. Как уже писал Фокус, в субботу, 21 января, Луна будет находиться на самом близком расстоянии к планете с 1030 года и в следующий раз такое произойдет только в 2368 году.

[ + – ] В субботу, 21 января, Луна будет находится на самом близком расстоянии к планете с 1030 года и в следующий раз такое произойдет только в 2368 году Фото: NASA

Но в этот же день наступит новолуние, то есть первая фаза Луны, а если оно совпадает с нахождением спутника Земли в перигее, то есть в самой близкой точке к нашей планете, то происходит такое явление, которое имеет неофициальное название "суперлуние".

Как известно гравитационное влияние Луны является основной причиной появления приливов на Земле. Определенные участки океанов, на стороне Земли, ближайшей к Луне, поднимаются, и это создает волны, которые обрушиваются на прибрежные районы.

Два раза в месяц, когда наступает полнолуние и новолуние, Земля, Солнце и Луна выстраиваются практически в одну линию в космосе. Гравитационное влияние этих объектов объединяется, и на Земле появляются очень высокие приливы.

Но ученые говорят, что во время так называемого "суперлуния" (этот термин совсем не любят астрономы, так его чаще всего использую астрологи) происходит намного большее влияние Луны и Солнца на земные приливы. В результате этого события могут появиться гигантские волны, способные затопить прибрежные районы и привести к эрозии берегов.

[ + – ] Ученые прогнозируют появление на Земле "королевских приливов", то есть очень высоких приливов, которые могут вызвать сильные волны, которые приведут к затоплению и эрозии прибрежных районов. И это может случится уже 23-25 января этого года Фото: Live Science

Важно сказать, что "суперлуние" бывает и во время полнолуния, но если в этом случае Луну можно увидеть в небе, то в случае с "суперлунием" во время новолуния наш спутник невидим в небе.

Хотя новолуние произойдет 21 января, так называемые "королевские приливы" появятся позже. Это связано как с самими океанами, так и с расстоянием между континентами и другими особенностями планеты. Также важную роль в этом играют ветры и штормы.

Фокус уже писал о самой высокой морской волне, которая когда-либо была зарегистрирована на Земле. И она имеет просто колоссальный размер.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось зарегистрировать появление самой экстремальной морской волны, высотой в почти 18 метров.

Как уже писал Фокус, ученые разгадали тайну гигантских волн-убийц, которые угрожают даже большим кораблям.