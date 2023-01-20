Гігантські хвилі вже скоро накриють Землю: всьому виною особливий новий місяць вперше за 1000 років

Найближчими днями очікуються надзвичайно сильні припливи, які можуть призвести до затоплення прибережних районів планети.

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Вчені прогнозують появу на Землі "королівських припливів", тобто дуже високих припливів, які можуть спричинити сильні хвилі, що призведуть до затоплення та ерозії прибережних районів. І це може статися вже 23-25 січня цього року. Така подія пов'язана з тим, що у Місяця буде особливе новомісяччя, пише Forbes.

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Дуже високі припливи, які неофіційно називають "королівськими припливами", можуть з'явитися вже 23-25 січня у зв'язку з тим, що фаза Місяця, відома як молодик, збіглася з наближенням супутника до нашої планети на найближчу відстань за останні майже 1000 років. Як уже писав Фокус, у суботу, 21 січня, Місяць перебуватиме на найближчій відстані до планети з 1030 року і наступного разу таке станеться лише у 2368 році.

[ + – ] У суботу, 21 січня, Місяць буде на найближчій відстані до планети з 1030 року і наступного разу таке станеться лише у 2368 році Фото: NASA

Але в цей же день настане новомісяччя, тобто перша фаза Місяця, а якщо вона збігається зі знаходженням супутника Землі в перигеї, тобто в найближчій точці до нашої планети, то відбувається таке явище, яке має неофіційну назву "супермісяць".

Як відомо, гравітаційний вплив Місяця є основною причиною появи припливів на Землі. Певні ділянки океанів, що на боці Землі, найближчої до Місяця, піднімаються, і це створює хвилі, що обрушуються на прибережні райони.

Двічі на місяць, коли настає повний місяць і новомісяччя, Земля, Сонце і Місяць вишиковуються практично в одну лінію в космосі. Гравітаційний вплив цих об'єктів об'єднується, і на Землі з'являються дуже високі припливи.

Але вчені кажуть, що під час так званого "супермісяця" (цей термін зовсім не люблять астрономи, тому його найчастіше використовують астрологи) відбувається набагато більший вплив Місяця та Сонця на земні припливи. Внаслідок цієї події можуть з'явитися гігантські хвилі, здатні затопити прибережні райони та призвести до ерозії берегів.

[ + – ] Вчені прогнозують появу на Землі "королівських припливів", тобто дуже високих припливів, які можуть спричинити сильні хвилі, що призведуть до затоплення та ерозії прибережних районів. І це може статися вже 23-25 січня цього року Фото: Live Science

Важливо сказати, що "супермісячний" буває і під час повного місяця, але якщо в цьому випадку Місяць можна побачити в небі, то у випадку з "супермісячним" під час молодика наш супутник невидимий у небі.

Хоча новий місяць буде 21 січня, так звані "королівські припливи" з'являться пізніше. Це пов'язано як із самими океанами, так і з відстанню між континентами та іншими особливостями планети. Також важливу роль у цьому відіграють вітри та шторми.

Фокус вже писав про найвищу морську хвилю, яка коли-небудь була зареєстрована на Землі. І вона має колосальний розмір.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося зареєструвати появу найекстремальнішої морської хвилі, заввишки майже 18 метрів.

Як уже писав Фокус, вчені розгадали таємницю гігантських хвиль-вбивць, які загрожують навіть великим кораблям.