Ядовитая диета. Таинственный вид тюленей поглощает токсичные металлы без вреда для здоровья

Ученые полагают, что эту уникальную способность морских котиков можно использовать в медицинских исследованиях.

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В начале 18 века берега острова Робинзона Крузо буквально кишели морскими котиками Хуана Фернандеса (Arctocephalus philippii). Известно, что представители этого вида являются вторым по величине видом морских котиков и обитают лишь на архипелаге Хуана Фернандеса, в честь которого и были названы, и на одном из двух близлежащих островах в Тихом океане, в сотнях километров от побережья Чили, пишет The Guardian.

В 18 веке морские котики подверглись нещадной охоте, в результате которой, по предварительным данным, были убиты около 4 миллионов животных. Отметим, что на животных охотились из-за их меха и мяса. Уже к 19 веку этот вид считался полностью вымершим в результате охоты, однако в 1960-х годах ученые обнаружили колонию в одной из пещер на острове.

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К счастью, с тех пор Фернандесских морских котиков поместили под защиту — со временем вид начал понемногу восстанавливаться и согласно последним данным популяция морских котиков уже насчитывает порядка 80 тысяч человек. Взрослые особи колонии добывают корм в море, а в ноябре и декабре рождаются детеныши с мягким и черным мехом, который уже через несколько месяцев становится светло-коричневым.

Отметим что до сегодня мало что было известно о биологии Фернандесского тюленя, пока недавно исследователи из Кембриджского университета не начали подобно изучать этот вид. По словам автора исследования из научно-исследовательского института охраны окружающей среды Кембриджского университета, Констанцы Торо-Вальдивьесо, в процессе исследования они с коллегами сделали несколько весьма удивительных открытий.

В ходе исследования они с коллегами собрали образцы фекалий морских котиков и обнаружили, что они содержат чрезвычайно высокие концентрации кадмия, а также других токсичных металлов, таких как ртуть. Теперь исследователи полагают, что одни из самых изолированных животных на планете, по-видимому, способны накапливать токсичные металлы, не нанося вред собственному здоровью.

Ученые отмечают, что кадмий является чрезвычайно токсичным для млекопитающих. Однако исследование свидетельствует о том, что морские котики способны пропускать его через свои пищеварительные системы, перерабатывая, и, кажется, не нанося себе никакого вреда. Второй загадочной находкой оказалась сама концентрация кадмия и его источник. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в почве на острове этого металла крайне мало.

По словам Торо-Вальдивьесо, они с коллегами полагают, что тюлени получают столько высокие уровни ядовитых металлов из пищи, которую они потребляют. Многие виды тюленей питаются морским крилем, однако диета морских котиков Хуана Фернандеса отличается от их собратьев — они поглощают много кальмаров и рыбы, а самки, как известно, способны преследовать свою добычу около 500 километров, пока она наконец не сдастся.

Во время своих путешествий представители этого вида курсируют по огромному вращающемуся океаническому течению, в котором застревает различный мусор. Ученые полагают, что именно в этом месте тюлени и сталкиваются с токсичным кадмием. Исследователи изучили образцы мусора из этого течения и пришли к выводу, что здесь можно встретить искусственные полимеры, содержащие кадмий, и тюлени, вероятно, захватывают и их вместе с кальмарами и другой добычей.

Таким образом ученые обнаружили источник отравления кадмием, однако все еще не понимали, как тюленям удается выжить. Дело в том, что высокие концентрации этого металла были обнаружены не только в фекалиях, но и в костях особей, которые умерли естественной смертью.

В то же время Торо-Вальдивьесо отмечает, что они с коллегами также обнаружили у морских котиков высокие концентрации кремния, который, вероятно, может оказывать обратный эффект. Ученым потребуется больше исследований, чтобы достоверно выяснить, что позволяет тюленям переносить такие высокие концентрации кадмия, однако уже сейчас можно сказать, что данное исследование станет крайне важным, в особенности для борьбы с одним из самых пагубных ядов окружающей среды.

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