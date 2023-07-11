Никаких посланий от инопланетян: ученые выяснили, что шлет "сигналы" из глубокого космоса

Новое исследование утверждает, что так называемые быстрые радиовсплески оказались абсолютно природным явлением.

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В новом исследовании предполагается, что самые короткие и яркие взрывы во Вселенной могут появляться, когда астероиды врезаются в коллапсирующие звезды, пишет LiveScience.

На протяжении многих лет ученые пытаются понять природу чрезвычайно мощных взрывов, известных как быстрые радиовсплески (FRB). Кажется, что они происходят по всей Вселенной, длятся около нескольких миллисекунд и являются одними из самых мощных взрывов.

Несколько лет назад астрономы обнаружили FRB в нашей собственной галактике, что приблизило их к разгадке тайны. Выяснилось, что источником этих мощных взрывов являются магнетары – это вид нейтронных звезд, которые обладают сильнейшими во Вселенной магнитными полями. У самых сильных из них магнитные поля в квадриллионы раз сильнее, чем у Земли.

Кроме этого, незадолго до появления FRB астрономы увидели, что с магнетаром произошло нечто необычное: космический объект дал сбой.

Вращение магнетаров, как и других нейтронных звезд, происходит необычайно быстро и точно. Наблюдаемый магнетар имел период вращения всего 3,9 секунды. При этом масса магнетара существенно превышает солнечную, но он сжат в шар диаметром всего несколько километров.

Когда же магнетары дают сбой их скорость вращения внезапно меняется. Такое происшествие высвобождает огромное количество энергии, которая может привести в действие FRB.

Несмотря на то, что ученые выяснили, откуда берутся FRB, они до сих пор не совсем понимали, почему на магнетарах происходят сбои. В журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society группа исследователей выдвинула теорию о том, что в сбои в магнетарах могут быть вызваны столкновением с астероидом.

Такой сценарий выглядит следующим образом. Случайный астероид, который богат железом, оказывается слишком близко к магнетару. Сильная гравитация коллапсирующей звезды разрывает астероид на части, некоторые из них начинаются вращаться на орбите магнетара, что изменяет скорость ее вращения и приводит к наблюдаемому сбою.

Оставшиеся же части астероида падают с орбиты, пробиваясь к поверхности магнетара. Обломки должны пройти через области наиболее интенсивных магнитных полей магнетара. Поскольку астероиды богаты железом, у них много электрических зарядов.

Такое взаимодействие обломков астероидов и сильнейших магнитных полей магнетаров приводит к сильнейшему излучению. Именно такое излучение и фиксируют астрономы, называя его быстрым радиовсплеском.

Напомним, астрономам удалось зафиксировать повторяющийся быстрый радиовсплеск, который имеет загадочную природу. Новый быстрый радиовсплеск, который назвали FRB 20190520B, ученые обнаружили с помощью радиотелескопа FAST, который находится в Китае. После этого ученые обнаружили более слабые постоянные радиоизлучения, которые связаны с этим FRB.