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Технологии и наука

Холод, голод, уничтожение: 5 основных теорий, как вымерли неандертальцы

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Исчезновение неандертальцев — это событие, которое заинтересовало множество ученых

Исчезновение неандертальцев — это событие, которое заинтересовало множество ученых. Несмотря на то, что существует множество теорий, ни одну из них нельзя подтвердить или опровергнуть полностью.

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Неандертальцы (Homo neanderthalensis) жили в период позднего плейстоцена (230 000-27 000 годах до н. э.) на территории Европы и Западной Азии. Их название происходит от долины Неандерталь (Neandertal) в Северной Вестфалии (Германия), где впервые археологи нашли и описали останки.

Однако несмотря на многочисленные исследования и находки, ученые до сих пор не могут объяснить, что именно стало причиной исчезновения этого вида почти 50 тыс. лет назад. Фокус собрал самые популярные теории причин их вымирания.

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Уничтожение людьми

Наверное, одной из самых популярных теорий является уничтожение неандертальцев людьми. Вполне вероятно, что будучи лучше приспособленными к вызовам природы и имея более совершенные технологии, человечество могло уничтожить неандертальцев.

В недавнем исследовании говорится о том, что наша способность "дегуманизации" могла помочь совершить геноцид. Это выглядит правдоподобно, поскольку в истории можно встретить немало примеров тотального уничтожения людей из-за их "непохожести", начиная от колонизации Азии, заканчивая нацистской Германией.

Аналогично наши предки могли поступить и с неандертальцами, которые стали для них препятствием на пути экспансии.

Вероятно, наша способность к мнимой "дегуманизации" других способствовала тому, что мы стали господствующим видом на Земле. Однако эта теория одновременно спекулятивна, поскольку опирается только на исторический опыт человечества и не подтверждена никакими доказательствами.

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Череп неандертальца
Фото: Википедия

Потеря контроля ресурсов

Другая теория тоже связана с экспансией людей: из-за появления нового вида в ареалах обитания неандертальцев, природных ресурсов не хватало. Вследствие этого, неандертальцы не могли соревноваться с людьми в борьбе за пищу.

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Территория распространения и проживания Homo neanderthalensis в Европе
Фото: Википедия

Это объясняется тем, что их технологии были проще технологий наших предков. Неандертальцы преимущественно использовали примитивные инструменты из камня, костей и дерева, в то время как люди уже умели работать с кожей, делать лезвия и рыболовные крючки.

Также неандертальцы, вероятно, не имели таких сложных социальных структур, как наш вид, что затрудняло их сотрудничество. Наши предки обменивались опытом и использовали коллективные стратегии для охоты.

В результате этого, люди получили преимущество в конкурентной борьбе за ресурсы. Они могли больше привлекать природные ресурсы для своих нужд, что обеспечивало их преимущество над неандертальцами.

Извержение супервулкана

Примерно в то же время, когда исчезли неандертальцы, произошло извержение супервулкана Campi Flegrei (Флегрейские поля). Он расположен неподалеку от Неаполя, Италия, и с 1538 года не проявлял признаков активности, до недавнего времени.

Извержение 40 тыс. лет назад, которое потенциально могло привести к исчезновению неандертальцев, было самым мощным в Европе за последние 200 тыс. лет. Этот взрыв привел к изменению климата: на следующий год после извержения в Европе началось похолодание от 2 до 4 градусов по Цельсию. Этот период был холоднее, чем так называемый Малый ледниковый период, длившийся с 14-го по 19-й век.

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Карта, показывающая кальдеру Флегрейские Поля

В 2014 году ученые разработали климатическую модель, чтобы узнать, могло ли извержение повлиять на вымирание неандертальцев. Исследователи пришли к противоречивым выводам: с одной стороны, неандертальцы пострадали из-за извержения, однако они были далеко от эпицентра климатических изменений.

Существует даже предположение, что извержение супервулкана определенным образом помогло неандертальцам прожить дольше: на тот момент первые люди уже прибыли в Европу и начали экспансию. Исследователи считают, что вулканические осадки могли задержать вмешательство Homo sapiens в ареалы обитания неандертальцев.

Болезни людей

В последнее время ученые находят все больше доказательств того, что некоторые болезни современных людей произошли именно от неандертальцев: например, во Франции найдена кость неандертальца, пораженная остеоартрозом, а так называемая "болезнь викингов" связана с мутациями в ДНК, часть из которых унаследована именно от них. И это не все примеры, выявленные учеными.

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Это расстройство, известное как болезнь викингов, характеризуется постоянным сгибанием определенных пальцев под углом
Фото: Pexels

Однако, если некоторые болезни пришли к нам от неандертальцев, то не могли ли "наши" болезни передаться им?

Истории известны досадные случаи, когда из-за болезней, завезенных колонизаторами, страдало местное население. Это происходило из-за того, что коренные народы не имели предыдущих контактов с патогенами наших болезней, поэтому организм не мог дать иммунный ответ.

Вполне вероятно, что такая же судьба постигла и неандертальцев, которые из-за контакта с человеком начали болеть новыми для организма болячками. "Первичный контакт" между людьми и неандертальцами мог привести к массовой убыли населения и эпидемиям.

Смешение с людьми

Основываясь на том, что в нашем геноме присутствуют гены неандертальцев, которые играют роль в формировании определенных черт и влияют на иммунную систему, можно утверждать, что по крайней мере частично, неандертальцы смешались с нашими предками.

Однако есть теория, которая предполагает, что наш вид просто "поглотил" неандертальцев в результате скрещивания: наши виды сосуществовали примерно 5 тыс. лет. Эту теорию подтверждает исследование британских ученых: они изучили экземпляры зубов, обнаруженные между 1910 и 1911 годами на месте древней стоянки Ла-Котт-де-Сен-Брелад, на острове в проливе Ла-Манш.

Хотя все экземпляры зубов имели некоторые характеристики неандертальцев, их форма и другие особенности больше напоминали зубы современных людей. Вследствие этого сценарий гибридного происхождения человечества становится более правдоподобным и требует детального изучения.

В общем, невозможно утверждать, что какая-то из этих теорий является правильной, а все остальные ошибочны: вполне возможно, что на самом деле исчезновение неандертальцев вызвано комплексом событий, которые включают все перечисленные догадки.

Мы можем только надеяться, что в будущем исследователи смогут дать точный ответ на причины вымирания этих древних людей.

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