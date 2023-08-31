Запустили регенерацию. Люди получат способность отращивать новые органы и конечности

Ученым удалось научиться полностью стирать память клеткам. Подобная "Людям в черном" технология дает возможность внушительно развить регенеративную медицину.

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Оказывается, у клеток нашего тела есть кнопка перезагрузки, как у наших электронных устройств. Звучит немного фантастически, но ученые уже на пороге создания такой кнопки, и полученные результаты могут изменить будущее медицины IFLScience.

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Группа ученых нашла способ заставить человеческие клетки забыть, к какому типу они относятся, и вести себя как сверхразнообразные клетки, которые мы имеем, когда являемся эмбрионами. Эти эмбрионоподобные клетки способны превращаться в любую клетку организма. Это очень важно, поскольку такие универсальные клетки потенциально могут быть использованы для восстановления поврежденных органов и тканей.

Хотя идея создания таких "универсальных" клеток, называемых iPS-клетками, не так уж и нова, ведь впервые ученые создали их в 2006 году, всегда возникала некоторая заминка. Эти "переделанные" клетки помнят немного своего прошлого, что может отличать их от настоящих эмбриональных клеток. Это отличие может ограничить их применение в медицине.

Перерождение с чистого листа

Но вот тут-то и пригодилось недавнее открытие. Исследовательская группа под руководством профессора Райана Листера нашла способ заставить iPS-клетки забыть о своем прошлом, сделав их практически идентичными настоящим эмбриональным клеткам. Они назвали свой метод перепрограммирования TNT, и он имитирует естественный процесс "перезагрузки", происходящий в эмбрионах.

Когда ученые превратили эти клетки, "лишенные памяти", в другие клетки, например, мышечные или легочные, они показали гораздо лучшие результаты, чем предыдущие версии. Это позволяет предположить, что новый метод может стать большим шагом вперед в развитии клеточной терапии, которая может быть использована для лечения целого ряда заболеваний.

Взгляд устремленный в будущее

Хотя специалисты признают, что им предстоит еще многое узнать о причинах существования "памяти" в клетках, они настроены оптимистично. Они считают, что их открытие может значительно продвинуть вперед область регенеративной медицины, в которой поврежденные части тела могут быть восстановлены с помощью собственных клеток пациента.

Одним словом, хотя это и не совсем волшебная кнопка "перезагрузки" способная превратить людей в хамелеонов, данное исследование является захватывающим шагом на пути к использованию возможностей наших клеток для невероятных и автономных медицинских процедур.

Ранее Фокус писал о том, что терапия стволовыми клетками смогла излечить эпилепсию у людей. Первые два пациента избавились от тяжелых приступов почти на 100%.

Также Фокус писал о том, что технология CRISPR приблизилась к победе над неизлечимыми болезнями. Инструмент редактирования генов тестируется на людях, и первое лечение может быть одобрено уже в этом году.

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