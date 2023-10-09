Залог здоровой старости. Ученые рассказали, что нужно делать, чтобы избежать развития деменции

Болезнь Альцгеймера, самая распространенная форма деменции, поражает множество людей в старшем возрасте, но ученые узнали простой и действенный способ снизить риск развития заболевания.

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Мы постоянно слышим о пользе хорошего сна. От заряда продуктивности на весь день до улучшения психологического и физического здоровья, причин, кажется, бесконечное количество. И, судя по всему, в этот растущий список можно добавить еще одно весомое преимущество. Хороший сон может также сыграть решающую роль в предотвращении снижения памяти, связанного с болезнью Альцгеймера, пишет ScienceAlert.

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В недавнем исследовании группа ученых из нескольких университетов США наблюдала за 62 пожилыми людьми, отличавшимися высокой умственной работоспособностью. Они обнаружили, что те, у кого наблюдались ранние изменения мозга, связанные с болезнью Альцгеймера, как правило, лучше справлялись с тестами на память, если они спали более крепко и качественно. В научном мире это называют фазой глубокого сна.

На это не влияли другие факторы, такие как образование, физическая активность или социальные связи, которые обычно считаются защитой от ухудшения памяти в пожилом возрасте. У людей с незначительными изменениями в мозге, характерными для болезни Альцгеймера, не наблюдалось существенных различий в работе памяти, независимо от того, насколько хорошо они спали.

Мэтью Уокер, нейробиолог из Калифорнийского университета в Беркли и старший автор исследования, назвал глубокий сон потенциальным "спасательным плотом" для памяти. Обнадеживает в результатах данного исследования и то, что, судя по всему, мы можем улучшить свой режим сна не зависимо от возраста.

Предыдущие исследования показали, что нарушения сна могут быть связаны с накоплением определенных белков в мозге, что часто наблюдается у пациентов с болезнью Альцгеймера. Такое накопление может влиять на глубокий сон и память. Однако причинно-следственная связь между сном и этими белками пока не совсем ясна.

Важно также отметить, что, хотя эти белки являются маркерами болезни Альцгеймера, само их наличие не гарантирует развития заболевания. Некоторые люди с высоким уровнем этих белков не поддаются развитию болезни. Чтобы выяснить причину этого, Уокер и его коллеги измерили уровень сна участников исследования, а затем проверили их память. Они обнаружили, что глубокий сон, в частности, обеспечивает когнитивный рост у тех, кто имеет более высокий уровень этих самых белков.

Важным выводом из этого исследования является то, что сон может быть тем, что мы можем регулировать самостоятельно, чтобы потенциально снизить риск развития болезни Альцгеймера. Качественный сон не только дает мозгу передышку, но и позволяет ему очиститься от вредных соединений. Более того, такой способ профилактической борьбы с потенциальными болезнями доступен каждому человеку вне зависимости от возраста и социального статуса.

Зсофия Завеч, один из авторов исследования, отметила, что, хотя у некоторых людей могут проявляться ранние признаки прогрессирования болезни Альцгеймера, определенные факторы образа жизни, включая качественный сон, могут служить буфером.

Наконец, хотя снотворные средства могут показаться некоторым простым решением, на деле они могут оказаться далеко не идеальным вариантом. Некоторые данные свидетельствуют о том, что они не способствуют глубокому сну, полезному для памяти. Вместо этого полезнее следовать естественным привычкам, способствующим сну, например, снизить потребление кофеина в вечернее время, заняться физическими упражнениями, ограничить время работы с экранами гаджетов и, возможно, взять за привычку принимать теплый душ перед сном.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

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