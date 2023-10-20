Рецепт, проверенный временем: 2500-летний сосуд проливает свет на кулинарное прошлое Анатолии

Находки, которые так взволновали ученых, указывают на древнее блюдо Анатолии — кешкек, которое готовится из мяса и злаков.

Related video

Недавно во время археологических раскопок в кургане Олуз Хеюк (Oluz Höyük) на севере Турции нашли глиняный горшок, которому 2 500 лет. Это открытие предлагает уникальный взгляд в прошлое, проливая свет как на кулинарную историю Анатолии, так и на древние цивилизации региона, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Олуз Хеюк — это не обычная археологическая достопримечательность; она может похвастаться историей, которая насчитывает 4 500 лет, начиная с 2500 года до нашей эры. Для археологов это место в центральной Турции является сокровищницей знаний не только об истории региона, но и об истории древних цивилизаций.

Раскопки в Олуз Хеюк, которые продолжаются уже 17 лет, возглавляет доктор Шевкет Донмез, преподаватель и профессор кафедры археологии Стамбульского университета.

Он поделился: "Это похоже на кешкек, очень популярное блюдо Анатолии. Форма горшка, который мы нашли, и ингредиенты внутри очень напоминают современную культуру приготовления кешкека".

Внутри этой древней посуды они обнаружили фрагменты костей и зерна Фото: İHA

Археологи считают, что глиняный горшок возрастом 2 500 лет. Внутри этой древней посуды они обнаружили фрагменты костей и зерна. Кешкек — это блюдо из мяса и злаков. Похоже, что этот горшок мог играть определенную роль в его приготовлении.

Во время раскопок они также нашли много костей животных, остатков зерна и точильных камней, Донмез сказал, что 30-сантиметровый горшок достаточно большой, чтобы приготовить еду примерно для 30 человек.

Исследователь подчеркнул: "Горшки подтверждают наше мнение о том, что это место было кухней персидского дворца. Они не похожи на обычную семейную кухонную утварь".

Археологические раскопки не только раскрыли кулинарную историю, но и открыли окно в повседневную жизнь древних цивилизаций, которые когда-то процветали в этом регионе. Слои истории и многочисленные находки, раскопанные здесь, продолжают восхищать исследователей и энтузиастов.

Ранее Фокус писал, что археологи заново открыли ассирийскую цивилизацию железного века. В Турции специалисты нашли 3000-летний некрополь.

А также мы рассказывали о древнем оружии династии Мин. Возле Великой китайской стены археологи обнаружили каменные гранаты.