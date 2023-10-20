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Технологии и наука

Рецепт, проверенный временем: 2500-летний сосуд проливает свет на кулинарное прошлое Анатолии

Oluz Höyük, Олуз Хёюк, анатолийский сосуд, археологические раскопки, история кулинарии, древние цивилизации, глиняный горшок, турецкая история, провинция Амасья, персидская дворцовая кухня
Фото: İHA | Недавно во время археологических раскопок в кургане Олуз Хеюк (Oluz Höyük) на севере Турции нашли глиняный горшок, которому 2 500 лет

Находки, которые так взволновали ученых, указывают на древнее блюдо Анатолии — кешкек, которое готовится из мяса и злаков.

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Недавно во время археологических раскопок в кургане Олуз Хеюк (Oluz Höyük) на севере Турции нашли глиняный горшок, которому 2 500 лет. Это открытие предлагает уникальный взгляд в прошлое, проливая свет как на кулинарную историю Анатолии, так и на древние цивилизации региона, пишет Arkeonews.

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Олуз Хеюк — это не обычная археологическая достопримечательность; она может похвастаться историей, которая насчитывает 4 500 лет, начиная с 2500 года до нашей эры. Для археологов это место в центральной Турции является сокровищницей знаний не только об истории региона, но и об истории древних цивилизаций.

Раскопки в Олуз Хеюк, которые продолжаются уже 17 лет, возглавляет доктор Шевкет Донмез, преподаватель и профессор кафедры археологии Стамбульского университета.

Он поделился: "Это похоже на кешкек, очень популярное блюдо Анатолии. Форма горшка, который мы нашли, и ингредиенты внутри очень напоминают современную культуру приготовления кешкека".

Oluz Höyük, Олуз Хёюк, анатолийский сосуд, археологические раскопки, история кулинарии, древние цивилизации, глиняный горшок, турецкая история, провинция Амасья, персидская дворцовая кухня Fullscreen
Внутри этой древней посуды они обнаружили фрагменты костей и зерна
Фото: İHA

Археологи считают, что глиняный горшок возрастом 2 500 лет. Внутри этой древней посуды они обнаружили фрагменты костей и зерна. Кешкек — это блюдо из мяса и злаков. Похоже, что этот горшок мог играть определенную роль в его приготовлении.

Во время раскопок они также нашли много костей животных, остатков зерна и точильных камней, Донмез сказал, что 30-сантиметровый горшок достаточно большой, чтобы приготовить еду примерно для 30 человек.

Исследователь подчеркнул: "Горшки подтверждают наше мнение о том, что это место было кухней персидского дворца. Они не похожи на обычную семейную кухонную утварь".

Археологические раскопки не только раскрыли кулинарную историю, но и открыли окно в повседневную жизнь древних цивилизаций, которые когда-то процветали в этом регионе. Слои истории и многочисленные находки, раскопанные здесь, продолжают восхищать исследователей и энтузиастов.

Ранее Фокус писал, что археологи заново открыли ассирийскую цивилизацию железного века. В Турции специалисты нашли 3000-летний некрополь.

А также мы рассказывали о древнем оружии династии Мин. Возле Великой китайской стены археологи обнаружили каменные гранаты.